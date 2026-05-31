برپایی نمایشگاه «غدیر» در حرم بانوی کرامت +تصاویر

نمایشگاه غدیر در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از ۵ لغایت ۱۴ خرداد با ۱۰ غرفه متنوع هر روز از ساعت ۱۹ تا ۲۴ پذیرای زائران در سنین مختلف است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه بزرگ عید غدیر به مناسبت دهه امامت و ولایت از عید قربان تا عید غدیر مصادف با ۵ لغایت ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵، به همت اداره خدمات فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت در صحن پیامبر اعظم(ص) در حال برگزاری است.

این نمایشگاه شامل غرفه های ماکت برکه غدیر و روایتگری واقعه غدیر خم با حضور راویان، ماکت ۴ بُعدی حرم حضرت علی علیه السلام، خطاطی غدیر، عکاسی کودکان غدیری، نقاشی کودکان غدیری، استخر توپ کودکان غدیری، ایستگاه عینک واقعیت مجازی، ایستگاه پرسش و پاسخ و ایستگاه صلواتی و اطعام غدیری است.

این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۹ تا ۲۴ در صحن پیامبر اعظم صلوات الله علیه وآله پذیرای زائران است.

