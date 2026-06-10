نشست علمی پژوهشی خوانش قرآنی نبرد با آمریکا و رژیم صهیونی صبح امروز چهارشنبه (20 خرداد 1405) با ارائه آیتالله محمدرضا عابدینی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و حجتالاسلام سیدمحمدحسین حسینی دبیر و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه به همت دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) با همکاری مؤسسه آموزشهای کوتاهمدت و فرصتهای مطالعاتی جامعه المصطفی العالمیه، انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه، و خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) – ابنا در سالن جلسات این مجمع برگزار شد.
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۲
کد مطلب: 1825379
عکس: داوود دادور
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