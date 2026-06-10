نوسان قیمت نفت و طلا در پی تشدید درگیری میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بازار نفت، بهای معاملات آتی نفت برنت با ۹ سنت کاهش، معادل ۰.۱ درصد، به ۹۱.۳۶ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۱۰ سنتی، معادل ۰.۱ درصد، در سطح ۸۸.۱۰ دلار معامله شد. قیمت هر دو شاخص در آغاز معاملات آسیایی به دنبال تبادل حملات میان تهران و واشنگتن افزایش یافته بود، اما در ادامه مسیر نزولی به خود گرفت.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه نفت آمریکا که به نقل از منابع بازار منتشر شده، ذخایر نفت خام ایالات متحده برای هشتمین هفته پیاپی کاهش یافته و در هفته منتهی به ۵ ژوئن، ۹.۱۲ میلیون بشکه افت کرده است. همچنین ذخایر بنزین آمریکا نیز حدود ۱.۱۹ میلیون بشکه کاهش یافته؛ عاملی که مانع از افت بیشتر قیمت‌ها در بازار نفت شده است.

در بازار فلزات گران‌بها نیز طلا بیش از یک درصد افت کرد و به پایین‌ترین سطح خود در ۱۱ هفته اخیر رسید. بهای هر اونس طلا در معاملات نقدی با کاهش ۱.۸ درصدی به ۴۱۸۷.۵۹ دلار رسید و قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه اوت نیز با افت ۱.۷ درصدی در سطح ۴۲۱۳.۴۰ دلار قرار گرفت. هم‌زمان، نقره، پلاتین و پالادیوم نیز با کاهش قیمت روبه‌رو شدند؛ روندی که در پی افزایش ارزش دلار و نگرانی بازارها از تداوم فشارهای تورمی و احتمال طولانی‌تر شدن دوره نرخ‌های بهره بالا شکل گرفت.

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