به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نظرسنجی که از سوی «شورای اروپایی روابط خارجی» انجام شده، اکثریت شرکت‌کنندگان باور ندارند آمریکا در صورت حمله به کشورهایشان به‌سرعت برای کمک وارد عمل شود. این یافته که هم‌زمان با نزدیک شدن به نشست‌های گروه هفت و ناتو منتشر شده، از کاهش محسوس اعتماد عمومی به تضمین‌های امنیتی آمریکا در اروپا حکایت دارد.

در گزارش منتشرشده آمده است که مواضع دونالد ترامپ درباره ناتو و حضور نظامی آمریکا در اروپا، باعث شده حمایت از تقویت توان دفاعی مستقل اروپا افزایش یابد. بر همین اساس، بخش قابل توجهی از افکار عمومی در کشورهای اروپایی از کاهش وابستگی راهبردی به واشنگتن، افزایش هزینه‌های دفاعی و حتی تأمین مالی مشترک درون اتحادیه اروپا برای تقویت بنیه نظامی حمایت کرده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد بیشتر پاسخ‌دهندگان از کاهش وابستگی به تسلیحات آمریکایی و تقویت خرید تجهیزات ساخت اروپا پشتیبانی می‌کنند، هرچند تأمین این هزینه‌ها از محل کاهش مخارج عمومی در بسیاری از کشورها همچنان با استقبال کمی روبه‌رو است. در کنار این موضوع، دیدگاه اروپایی‌ها درباره ازسرگیری واردات انرژی از روسیه و نیز عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا همچنان دوپاره باقی مانده، اما در عین حال بسیاری امیدوارند روابط دو سوی آتلانتیک پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ بهبود یابد.

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