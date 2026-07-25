بدرقه خادمان حرم حضرت معصومه(س) برای خدمت به زائران اربعین حسینی + تصاویر

مدیر مواکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از اعزام خادمان این آستان به مراسم عظیم اربعین حسینی در کشور عراق خبر داد و گفت: امسال با برنامهریزی جامع و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، رسانهای و اجرایی، خدمات متنوعی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هادی محمودنژاد، در گفتوگویی خبری با اشاره به آمادگی کامل این آستان برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، اظهار داشت: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) از بزرگترین توفیقات الهی است و خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نیز با همین نگاه، همه توان خود را برای ارائه خدمات شایسته به زائران به کار گرفتهاند. وی با بیان اینکه برنامهریزیهای اجرایی، فرهنگی و رسانهای موکب آستان از ماهها قبل آغاز شده است، افزود: تلاش شده تا تمامی بخشهای مورد نیاز زائران در موکب پیشبینی شود و خدمات با کیفیت مناسب و در شأن زائران حسینی ارائه شود.
مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به حضور گسترده خادمان این آستان در مراسم اربعین حسینی گفت: گروههای مختلف خدمترسان در بخشهای اجرایی، فرهنگی، پشتیبانی و رسانهای در موکب مستقر خواهند شد و با هماهنگی کامل، خدمات مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.
محمودنژاد ادامه داد: در کنار خدمات اجرایی، برنامههای متنوع فرهنگی نیز برای زائران تدارک دیده شده است و جمعی از سخنرانان، خطبا و مداحان برجسته کشور در طول ایام اربعین در موکب آستان حضور خواهند داشت و برنامههای معرفتی، فرهنگی و مذهبی را برای زائران برگزار خواهند کرد.
وی با اشاره به اهتمام آستان مقدس برای بهرهگیری از ظرفیت رسانهای اربعین تصریح کرد: هماهنگیهای لازم با رسانه ملی انجام شده است تا بخش قابل توجهی از برنامههای موکب از شبکههای مختلف سیما به صورت زنده پخش شود و مخاطبان داخل و خارج از کشور نیز بتوانند از این برنامهها بهرهمند شوند.
مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برگزاری مراسم تقدیر از خادمان و فعالان عرصه خدمترسانی را از دیگر برنامههای پیشبینی شده عنوان کرد و گفت: این مراسم با حضور افرادی که در برگزاری برنامههای اربعین نقشآفرین بودهاند، در سطحی مناسب و با رویکردی بینالمللی برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه راهپیمایی اربعین تنها یک اجتماع عظیم مردمی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای نمایش وحدت، همدلی و خدمت خالصانه به زائران اهلبیت(ع) به شمار میرود، خاطرنشان کرد: خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با افتخار در این حرکت عظیم حضور دارند و تلاش میکنند با ارائه خدمات مطلوب، سهمی در تکریم زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و ترویج فرهنگ خدمترسانی در مسیر اربعین داشته باشند.
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