​مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور از موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی رفاهی و اقدامات فرهنگی این مجموعه به زائران حسینی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، ضمن بازدید از موکب حرم مطهر کریمه اهل بیت در عمود ۱۰۸۰ مسیر پیاده روی نجف به کربلا و تقدیر و تشکر از اقدامات ارزشمند و تلاش‌های شبانه‌روزی صورت‌گرفته در این موکب بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شهر مقدس قم اظهار داشت: با توجه به اینکه قم به عنوان مرکز جهان تشیع و خاستگاه فرهنگی انقلاب اسلامی شناخته می‌شود، انتظار می‌رود که اقدامات و برنامه‌های فرهنگی اجراشده در این موکب همواره پیشرو، ممتاز و الگوساز باشد تا بتواند پیام معارفی اهل‌بیت (ع) و انقلاب اسلامی را به بهترین شکل به مخاطبان و زائران بین‌المللی منتقل کند.