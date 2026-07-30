مؤمنان مراقب باشند در زمین دشمن بازی نکنند

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه مؤمنان باید در همه تصمیمها و اقدامات خود بیندیشند که نتیجه کارشان برای اسلام، کشور و جبهه دشمن چیست و مراقب باشند در زمین دشمن بازی نکنند، گفت: دشمنان انقلاب اسلامی تلاش میکنند با فریب برخی افراد، امنیت کشور را هدف قرار دهند، اما عاملان این جنایتها نه تنها سودی به دست نمیآورند، بلکه با ننگ و خسارت دنیا و آخرت روبهرو خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار با خانواده شهدای فراجای استان اصفهان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، با تسلیت و گرامیداشت یاد شهدای امنیت، گفت: خون پاک شهدا موجب عزت اسلام و نظام اسلامی است و خانوادههای آنان با صبر، استقامت و تربیت شایسته فرزندان، ادامهدهندگان راه این عزیزان هستند.
وی با قدردانی از تلاشهای نیروهای فراجا در برقراری امنیت، اظهار داشت: نیروهای انتظامی با ایثار و ازخودگذشتگی، برای حفظ امنیت مردم و پاسداری از نظام اسلامی جان خود را در معرض خطر قرار میدهند و این خدمت، افتخاری بزرگ و ماندگار است.
تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) مبنی بر اینکه همه گشایشها و سختیهای زندگی میدان آزمون الهی است، افزود: حوادث و فتنهها، صحنه امتحان انسانهاست و خداوند در این آزمونها ایمان، اخلاص و عملکرد افراد را مورد سنجش قرار میدهد.
وی با اشاره به جنایت دشمنان در به شهادت رساندن جمعی از نیروهای فراجا، تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی تلاش میکنند با فریب برخی افراد، امنیت کشور را هدف قرار دهند، اما عاملان این جنایتها نه تنها سودی به دست نمیآورند، بلکه با ننگ و خسارت دنیا و آخرت روبهرو خواهند شد.
آیت الله سعیدی خاطرنشان کرد: مؤمنان باید در همه تصمیمها و اقدامات خود بیندیشند که نتیجه کارشان برای اسلام، کشور و جبهه دشمن چیست و مراقب باشند در زمین دشمن بازی نکنند.
امام جمعه قم با بیان اینکه شهدا زندهاند و در جوار رحمت الهی از جایگاه والایی برخوردارند، گفت: شهدای امنیت با نثار جان خود، عزت و اقتدار نظام اسلامی را تثبیت کردند و خانوادههای آنان نیز با صبر و استقامت، شریک این افتخار بزرگ هستند.
وی با استناد به سوره «والعصر» تأکید کرد: تنها راه نجات از خسارت، ایمان، عمل صالح، سفارش به حق و سفارش به صبر است و خانوادههای شهدا با حفظ آرمانهای این عزیزان، مصداق این حقیقت قرآنی هستند.
در پایان این دیدار، آیتالله سعیدی در گفتوگوی تلفنی با فرمانده کل انتظامی کشور، از خدمات نیروهای فراجا قدردانی کرد و ضمن ابلاغ سلام خانوادههای شهدا، برای توفیق، عزت و پیروزی خدمتگزاران امنیت کشور و شکست دشمنان اسلام و انقلاب دعا کرد.
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