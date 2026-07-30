بدرقه خانواده شهدای جنگ تحمیلی رمضان از موکب ۱۰۸۰ به سمت کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هادی محمودنژاد، مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ضمن خیرمقدم به خانوادههای معظم شهدا، خدمتگزاری به آنان را توفیقی الهی دانست و گفت: خادمی خانوادههای شهدا نعمتی بزرگ و افتخاری است که امسال نصیب خادمان این موکب شده است.
وی با اشاره به نقش بیبدیل شهدا در عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزود: حماسه حضور ملت در صحنه و تشییع باشکوه رهبر شهید، فرماندهان و شهدای امت اسلامی، حاصل جانفشانی فرزندان شماست؛ عزیزانی که با ایثار و شهادت، فرهنگ مقاومت را در جامعه نهادینه کردند و این شکوه و عظمت، پاداشی الهی برای آنان است.
مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با اشاره به مظلومیت شهدای جنگ اخیر اظهار کرد: ویژگی برجسته این شهدا، مظلومیت آنان است. از جمله در جنایت رژیم صهیونیستی در میناب که تعدادی از کودکان بیگناه به شهادت رسیدند و این جنایتها قلب هر انسان آزادهای را به درد میآورد.
محمودنژاد با تأکید بر وعده الهی درباره یاری مجاهدان راه حق خاطرنشان کرد: هرگاه قیام برای خدا باشد، نصرت الهی نیز شامل حال مؤمنان خواهد شد و دشمنان اسلام و بشریت بیتردید پاسخ و تقاص جنایتهای خود را خواهند دید.
وی در پایان، سلام و خیرمقدم آیتالله سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، را به خانوادههای معظم شهدا ابلاغ کرد و برای آنان زیارتی مقبول و سرشار از معنویت آرزو کرد.
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