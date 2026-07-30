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بدرقه خانواده شهدای جنگ تحمیلی رمضان از موکب ۱۰۸۰ به سمت کربلای معلی

۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۸
کد مطلب: 1846829
بدرقه خانواده شهدای جنگ تحمیلی رمضان از موکب ۱۰۸۰ به سمت کربلای معلی

جمعی از خانواده‌های معظم شهدای جنگ اخیر که پس از اسکان در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در عمود ۱۰۸۰، عازم زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بودند، با برگزاری مراسمی بدرقه شدند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی محمودنژاد، مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ضمن خیرمقدم به خانواده‌های معظم شهدا، خدمتگزاری به آنان را توفیقی الهی دانست و گفت: خادمی خانواده‌های شهدا نعمتی بزرگ و افتخاری است که امسال نصیب خادمان این موکب شده است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل شهدا در عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزود: حماسه حضور ملت در صحنه و تشییع باشکوه رهبر شهید، فرماندهان و شهدای امت اسلامی، حاصل جان‌فشانی فرزندان شماست؛ عزیزانی که با ایثار و شهادت، فرهنگ مقاومت را در جامعه نهادینه کردند و این شکوه و عظمت، پاداشی الهی برای آنان است.

مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با اشاره به مظلومیت شهدای جنگ اخیر اظهار کرد: ویژگی برجسته این شهدا، مظلومیت آنان است. از جمله در جنایت رژیم صهیونیستی در میناب که تعدادی از کودکان بی‌گناه به شهادت رسیدند و این جنایت‌ها قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

محمودنژاد با تأکید بر وعده الهی درباره یاری مجاهدان راه حق خاطرنشان کرد: هرگاه قیام برای خدا باشد، نصرت الهی نیز شامل حال مؤمنان خواهد شد و دشمنان اسلام و بشریت بی‌تردید پاسخ و تقاص جنایت‌های خود را خواهند دید.

وی در پایان، سلام و خیرمقدم آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، را به خانواده‌های معظم شهدا ابلاغ کرد و برای آنان زیارتی مقبول و سرشار از معنویت آرزو کرد.

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محسن کرمعلی

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