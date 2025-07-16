تداوم حملات اسرائیل به السویدا/ مستقر شدن ۲ گردان صهیونیستی دیگر در مرز سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تاکید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر تداوم حملات به استان السویدا سوریه، منابع خبری از استقرار دو گردان دیگر از ارتش رژیم صهیونیستی در مرز با سوریه خبر دادند.

به نقل از کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، اسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم اعلام کرد که ارتش به حملات خود علیه نظام موجود در سوریه ادامه می دهد.

وی تاکید کرد: نظام سوریه باید دروزهای موجود در السویدا را رها کند و نیروهای خود را به عقب بکشاند.

کاتس افزود: دروزهای سوریه را تنها نخواهیم گذاشت و سیاست خلع سلاح را پیاده خواهیم کرد.

در این راستا، منابع صهیونیستی گزارش دادند که ارتش این رژیم ۲ گردان دیگر در مرز سرزمین های اشغالی و سوریه مستقر کرده است.

رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته حملاتی را به مناطقی از جنوب سوریه انجام داده است.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، درگیری‌هایی هراز چندگاه بین دروزی‌های سوریه با عناصر وابسته به جولانی به وقوع پیوسته است. از یک سو، اقلیت‌های مذهبی و قومیتی سوریه نگران اقدامات تمامیت‌خواهانه و افراطی عناصر وابسته به حاکمیت جدید تحت رهبری گروه مسلح افراطی

هیات تحریرالشام به فرماندهی جولانی هستند و از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی با حملات مکرر به توانمندی‌های نظامی سوریه و حمایت از اقلیت‌های قومی و هویتی در این کشور، در تلاش برای تقسیم آن به چند کشور ضعیف و کوچک است.

