یک کشته و ۲۸ زخمی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به دمشق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد در حملات بعد از ظهر امروز رژیم صهیونیستی به مرکز فرماندهی ستاد کل ارتش سوریه و همچنین کاخ ریاست جمهوری در نزدیکی دمشق، یک نفر از غیرنظامیان جان خود را از دست است.

در این بیانیه آمده است در این حملات هوایی، ۲۸ نفر دیگر زخمی شده اند که وضعیت جسمانی برخی از آنان وخیم است و احتمال افزایش تعداد تلفات وجود دارد.

جنگنده‌های اسرائیلی بعد از ظهر روز چهارشنبه، مرکز فرماندهی ستاد مشترک ارتش سوریه و کاخ ریاست جمهوری را بمباران کردند که با محکومیت‌های بین المللی مواجه شده است.

..............................

