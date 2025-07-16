صدها دروزی از مرز اراضی اشغالی صهیونیستی عبور کرده و وارد سوریه شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روسیا الیوم گزارش داد که صدها دروزی تلاش کردهاند از مرز اراضی اشغالی عبور کرده و وارد خاک سوریه شوند، در حالی که ارتش اشغالگر در تلاش برای جلوگیری از خروج آنها است.
روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز نوشت شهر «مجدل شمس» در بلندیهای جولان اشغالی سوریه شاهد درگیریهای خشونتآمیز بین سربازان صهیونیستی و دروزیهایی است که سعی در عبور از مرز و ورود به سوریه دارند. صدها دروزی موفق شدهاند حصار مرزی را پاره کرده و وارد سوریه شوند.
ارتش اشغالگر در بیانیهای اعلام کرد اکنون تلاشهای جدیدی توسط دهها دروزی برای نفوذ از مرز اراضی اشغالی به خاک سوریه ثبت شده است. نیروهای امنیتی در تلاشند تا از این کار جلوگیری کرده و آنها را بازگردانند.
ارتش اشغالگر مدعی شد برخی از شهروندان دروزی که دیروز به مرز در منطقه مجدل شمس حمله کردند، به خاک اراضی اشغالی بازگردانده شدند. آنها مسلح بودند و چندین سلاح در اختیار آنها کشف شد. سلاحها ضبط و برای مراحل بعدی به نیروهای امنیتی منتقل شدند.
اوایل امروز، رهبری جامعه دروزی در اراضی اشغالی در بیانیهای رسمی، از همه اعضای جامعه خواست تا با تمام امکانات ممکن برای عبور از مرز و «کمک به برادران کشتهشدهمان در سوریه» آماده شوند.
در روزهای اخیر در السویدا سوریه درگیریهای مرگباری میان قبایل بدوی با حمایت نیروهای حاکم در دمشق و دروزیها روی داده که مورد حمایت رژیم صهیونیستی هستند.
