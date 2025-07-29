ویدیو | رهبر انقلاب: جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران، قدرت، خود را به دنیا نشان داد

۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۰
کد خبر: 1712762
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر گفتند که علاوه بر افتخارات بزرگی که ملّت ایران کسب کرد که این را امروز مردم دنیا هم دارند به آن اعتراف میکنند، جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و ارادهی خود، استقامت خود، دست پُر خود را به دنیا نشان داد. اگر دیگران از دور چیزی شنیده بودند، از نزدیک قدرت جمهوری اسلامی را احساس کردند. علاوهی بر اینها این نکته مهم است که جمهوری اسلامی استحکام بینظیر پایههای نظام خود را و کشور خود را به دنیا نشان داد.
