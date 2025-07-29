به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت اربعین شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه امروز سه شنبه با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای و خانواده های معزز شهیدان در حسینیه امام خمینی(ره) در شهر تهران، برگزار شد.

«مهدی فضائلی» عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جمهوری اسلامی استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام و کشور خود را به دنیا نشان داد" فرازی از بیانات امروز رهبر معظم انقلاب در مراسم حماسی چهلم شهدای جنگ تحمیلی اخیر که امروز با حضور خانواده معزز شهیدان در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.