نماینده ولی فقیه در فارس: بودجه های فرهنگی در محلی که خروجی ندارد هزینه نشود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین لطف‌الله دژکام در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید و قدیم تبلیغات اسلامی استان فارس یکی از معضلات اصلی در مدیریت کشور را کوتاه بودن عمر مدیریت‌ها در همه حوزه‌ها عنوان کرد و این مسئله را یک نقص دانست.

وی از فعالان حوزه تبیین خواست تا این موضوع را برای مسئولان رده بالا روشن کنند که لازم است فرصت کافی به مدیران داده شود تا اهداف و برنامه‌های خود را عملیاتی کرده و به نتیجه برسانند.

حجت‌الاسلام و المسلمین دژکام وجود افراد دارای نگاه راهبردی را در هر مجموعه ضروری دانست تا مرتباً وضعیت کار را بررسی کرده و مسیر آینده را مشخص کنند و سپس افزود: در غیاب چنین نگاهی، مدیران درگیر جزئیات روزمره شده و هدف اصلی را فراموش می‌کنند.

امام جمعه شیراز به طور خاص به حوزه فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: به دلیل ماهیت کار فرهنگی، عمر مدیریت‌ها در این بخش باید طولانی‌تر باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین دژکام در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جنگ علنی کنونی در عرصه فرهنگی اشاره کرد و گفت: جامعه در جنگ فرهنگی طولانی قرار دارد در همین راستا تکلیف اصلی روحانیت و فعالان فرهنگی ترویج معنوی و نورانیت در جامعه است.

وی با اشاره به سال‌ها تجربه خود در کار فرهنگی و تبلیغی، مسجد را محور اصلی کار فرهنگی و ریشه آن دانست و گفت: بودجه های فرهنگی تاکنون صرف جاهایی شده است که جوابی نگرفته شده از این رو بودجه های فرهنگی باید به مساجد تعلق گیرد، مساجد در حوزه فرهنگی و مذهبی همچنان فعال است و نباید آن را نادیده گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در نهایت، با اشاره به فضای معنوی و تبلیغی شیراز به عنوان حرم سوم اهل بیت (ع)، ابراز امیدواری کرد که با نگاه جدیدی که پدید آمده، شاهد رشد و توسعه کارهای فرهنگی و تأثیرات فراملی آن باشیم و افق را کوتاه نبینیم.

