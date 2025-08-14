به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، زین‌العابدین نیک مرام گفت: اربعین، میعادگاه دل‌هایی است که با عشق حسین (ع) می‌تپد. گرچه از بین‌الحرمین دوریم، اما در کازرون، مسیر دوراهی دریس تا آستان مقدس امامزاده سیدحسین (ع) این روز را کربلایی خواهد کرد.

وی ادامه داد: در پنجشنبه ۲۳ مردادماه مردم کازرون با گام‌هایی استوار و قلب‌هایی سرشار از محبت اهل‌بیت (ع)، در این اجتماع عظیم شرکت کنند و جلوه‌ای از عشق و وفاداری به سیدالشهدا (ع) را در تاریخ این دیار ثبت نمایند.

فرماندار کازرون با اشاره به زمان‌بندی مراسم افزود: از ساعت ۱۲ نیمه‌شب چهارشنبه ۲۲ مردادماه، مسیرهای منتهی به این محور مسدود و ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه بازگشایی خواهد شد. از مردم عزیز به‌ویژه اهالی روستاهای مسیر می‌خواهم در این بازه زمانی از تردد خودداری کنند و با صبر و همراهی، زمینه برگزاری هرچه بهتر مراسم را فراهم آورند. همچنین از همه تقاضا دارم با نیروهای نظامی و انتظامی و تیم‌های اجرایی نهایت همکاری را داشته باشند.

نیک مرام گفت: در طول مسیر، ۱۰۰ موکب رسمی و دارای مجوز از ستاد اربعین به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی ادامه داد: پارکینگ‌های عمومی در محل تالار خلیج‌فارس، تالار ایران‌زمین، سیلو گندم و محیط‌های پیرامونی آماده شده و باهمت مجموعه شهرداری کازرون، ناوگان حمل‌ونقل عمومی ویژه جابه‌جایی زائران نیز پیش‌بینی شده است. برنامه زمان‌بندی و مسیر حرکت این سرویس‌ها توسط شهرداری منتشر شده و زائران می‌توانند بر اساس آن از خدمات استفاده کنند.

فرماندار ویژه کازرون افزود: در آستان مقدس امامزاده سیدحسین (ع) به‌عنوان ایستگاه آخر دو شهرستان کازرون وکوه چنار نیز برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ویژه‌ای برای زائران تدارک‌دیده‌شده است. همچنین اتوبوس‌هایی در انتهای مسیر آماده بازگرداندن زائران به مبدأ هستند.

نیک مرام با اشاره به تمهیدات امنیتی این مراسم تصریح کرد: در طول مسیر، زائرین می‌توانند در صورت بروز هرگونه مشکل به نیروهای انتظامی و بسیج مستقر مراجعه کنند.

..............................

پایان پیام