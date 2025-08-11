به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، نشست هماهنگی اجرای برنامههای کتابخوانی ویژه عشایر فارس با حضور محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان فارس، میثم رضازاده چگینی، مدیرکل آموزش و پرورش عشایر فارس، معاون و کارشناس دفتر امور اجتماعی استانداری، نمایندگان ادارهکل امور عشایر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جمعیت هلال احمر استان امروز یکشنبه ۱۹ مرداد در شیراز برگزار شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس در این نشست با اشاره به تجربه موفق اردویهای کتابخوانی عشایر در دو سال گذشته گفت: این برنامهها با استقبال جامعه عشایری مواجه شد و حتی مورد تقدیر سازمان خدمات اجتماعی کشور قرار گرفت.
محمدحسین فیروزی افزود: سال گذشته همچنین طرح آب و کتاب با استفاده از ۵۲ تانکر آبرسان در دو مرحله اجرا شد که طی آن کتاب و نشریه متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، در اختیار خانوادههای عشایری قرار گرفت.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفی فعالیتهای ترویج کتابخوانی در جامعه عشایر اظهار کرد: امسال علاوه بر اردوی کتابخوانی، طرحهای مکمل نیز اجرا خواهد شد. اجرای این برنامهها نیازمند حمایت مالی و همراهی کامل دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و فرمانداریها است.
فیروزی ادامه داد: طرح آب و کتاب امسال نیز تکرار میشود و برای موفقیت اردوی کتابخوانی، حضور دستگاههای دارای توان عملیاتی ضروری است. همچنین برنامههایی مانند پیک هدهد سفید و جشنواره دانشآموزی از اقدامات اولیه بوده که برای ادامه، نیازمند تأمین اعتبار هستند.
در ادامه، اسماعیل امیری، معاون دفتر امور اجتماعی استانداری فارس، عشایر را ذخیره و گنجینه ایران توصیف کرد و گفت: برنامههای کتابخوانی عشایر در تقویت مؤلفههای فرهنگی کشور تأثیری ارزشمند دارد و میتوان برای آن، بودجه فرهنگی ویژه اختصاص داد. این موضوع در شورای اجتماعی و شورای فرهنگ عمومی استان مطرح خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش عشایر فارس نیز با بیان اینکه مهمترین جامعه هدف این طرحها دانشآموزان عشایری هستند، اظهار کرد؛ از اجرای این برنامهها استقبال میکنیم و از کتابخانههای عمومی به دلیل تلاش در این حوزه قدردانی داریم.
میثم رضازاده چگینی بر لزوم تداوم این طرحها تأکید کرد و گفت: فرمانداران شهرستانها باید در این زمینه احساس مسئولیت کرده و بستر اجرای برنامهها را فراهم کنند.
............................
پایان پیام
نظر شما