فارس تنها استان با سه مسیر پرواز ویژه اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سید مجتبی علوی در حاشیه بدرقه نخستین گروه از زائران اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: امروز زائران و شرکتکنندگان در پیادهروی اربعین با دو پرواز از فرودگاههای شیراز و لامرد عازم کشور عراق و شهر نجف اشرف شدند.
وی با بیان اینکه برنامه بدرقه زائران همراه با قرائت زیارت عاشورا و نوحهخوانی برگزار شد، افزود: فارس تنها استان کشور است که از سه فرودگاه شامل شیراز، لامرد و لار پروازهای فوقالعاده اربعین را برقرار کرده است.
علوی ادامه داد: در جریان عملیات اربعین امسال، ۳۰ پرواز ویژه برای انتقال زائران استان پیشبینی شده که شامل ۱۸ پرواز از فرودگاه شیراز، هشت پرواز از فرودگاه لامرد و چهار پرواز از فرودگاه لار است.
دبیر ستاد اربعین استان فارس همچنین با اشاره به نرخ مصوب بلیت اربعین گفت: قیمت بلیت رفتوبرگشت از فرودگاههای استان ۱۵ میلیون تومان است و زائران الزامی به خرید بلیت دوطرفه ندارند؛ به این ترتیب میتوانند بلیت یکطرفه را به قیمت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از طریق سامانههای معتبر شرکتهای هواپیمایی تهیه کنند.
