به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی به تشریح مواضع ایران در قبال تحولات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی پرداخت و با تأکید بر اهمیت این منطقه برای ایران و کشورهای همسایه گفت: منطقه قفقاز جنوبی از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک برای ما و کشورهای منطقه، به‌ویژه روسیه، حائز اهمیت است.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به حساسیت ایران نسبت به تحولات شمال غرب کشور، افزود: ما با چشمانی باز تحولات را رصد می‌کنیم و هیچ موضوعی را نه ساده‌سازی می‌کنیم و نه کوچک‌نمایی.

بقائی که در مصاحبه تلفنی با برنامه «روی موج گفت‌وگو» در شبکه رادیویی گفت‌وگو شرکت کرده بود، همچنین بر لزوم پرهیز از سوء تفسیرها و انتشار اطلاعات نادرست تأکید کرد و گفت: برخی از تفسیرها بر مبنای اطلاعات نادرست است و ممکن است هدف آن ایجاد اختلال در روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه قفقاز جنوبی باشد.

در بخش دیگری از این مصاحبه، سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما توصیه می‌کنیم از عبارات و مفاهیمی که ممکن است باعث سوءتفاهم شوند، اجتناب شود.

وی همچنین به موضوع رفع امتداد مرزی ارمنستان اشاره کرد و توضیح داد: بحث ما راجع به رفع امتداد مرزی ارمنستان است و ما معتقدیم که این موضوع باید بادقت و حساسیت دنبال شود.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه به جنگ اخیر بین ارمنستان و آذربایجان اشاره کرد و گفت: با شروع جنگ بین این دو کشور، مسیر ریلی جنوب ارمنستان قطع شد.

وی افزود: نکته چهارم بحث مداخلات خارجی است که خط‌قرمز ماست. ما به‌هیچ‌عنوان مداخله خارجی و حضور نیروهای فرامنطقه‌ای را مفید نمی‌دانیم و معتقدیم که این موضوع موجب پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک می‌شود.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است حضور نیروهای خارجی در منطقه قفقاز جنوبی کار را پیچیده‌تر می‌کند.

بقائی گفت: مقامات ارمنستان صراحتاً به ما اعلام کردند که بازسازی این مسیر ریلی با مشارکت شرکت‌های ارمنستانی و یک شرکت آمریکایی که طبق قوانین ارمنستان ثبت می‌شود، صورت خواهد گرفت و هیچ نیروی خارجی در امتداد مرزها مستقر نخواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین به ماده دوازده موافقت‌نامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، هیچ نیروی نظامی خارجی در امتداد مرزهای ارمنستان و آذربایجان مستقر نخواهد شد.

وی افزود: ما نسبت به این مسئله حساسیت بالایی داریم و خود ارمنستان نیز متوجه تبعات مترتب بر حضور نیروهای خارجی است.

در پایان این مصاحبه، سخنگوی وزارت خارجه بار دیگر بر اهمیت منطقه قفقاز جنوبی برای ایران تأکید کرد و گفت: ما با کشورهای قفقاز جنوبی روابط خوبی داریم و معتقدیم که ثبات و امنیت این منطقه برای ما حائز اهمیت است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آماده است تا در راستای تقویت روابط و همکاری‌های دوجانبه با کشورهای منطقه گام بردارد و از هرگونه اقدامی که باعث تقویت ثبات و امنیت در منطقه شود، حمایت کند.

