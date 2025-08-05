به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل به ادعای برخی حکومت‌ها درباره طرح دالان زنگزور واکنش نشان داد.

علی اکبر ولایتی در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بار دیگر برخی حکومت‌های مدعی و بی‌اعتنا به مصالح خود و منطقه، موضوع ‎دالان زنگزور را مطرح کردند و برای پیشبرد اهداف نامشروع در قفقاز جنوبی به هر دری می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: یادآور می‌شوم هر حکومتی در منطقه یا خارج از آن بخواهد تجربه شکست خورده قبلی را تکرار کند با برخورد محکم ‎ایران روبرو خواهد شد.

