به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل به ادعای برخی حکومتها درباره طرح دالان زنگزور واکنش نشان داد.
علی اکبر ولایتی در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بار دیگر برخی حکومتهای مدعی و بیاعتنا به مصالح خود و منطقه، موضوع دالان زنگزور را مطرح کردند و برای پیشبرد اهداف نامشروع در قفقاز جنوبی به هر دری میزنند.
وی خاطرنشان کرد: یادآور میشوم هر حکومتی در منطقه یا خارج از آن بخواهد تجربه شکست خورده قبلی را تکرار کند با برخورد محکم ایران روبرو خواهد شد.
