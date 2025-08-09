اولین واکنش ایران به توافق آذربایجان و ارمنستان و راه اندازی کریدور ترامپ در قفقاز

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) ۱۸ مردادماه در خصوص تحولات منطقه قفقاز و حصول توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیانیهای صادر کرد.
* با دقت روندهای جاری در منطقه قفقاز جنوبی را دنبال میکنیم
در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران با دقت روندهای جاری در منطقه قفقاز جنوبی را دنبال میکند و با هر دو کشور همسایه، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان، در خصوص این تحولات در ارتباط است. این بیانیه میافزاید: بدون تردید صلح و ثبات در منطقه قفقاز به نفع همه کشورهای منطقه است. جمهوری اسلامی ایران با استقبال از نهاییشدن متن توافق صلح توسط دو کشور، این تحول را گامی مهم در تحقق صلح پایدار در منطقه ارزیابی میکند.
وزارت امور خارجه در این بیانیه خاطرنشان کرده است: در عین حال نگرانی خود را از پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی به هر شیوه و شکلی، به ویژه در مجاورت مرزهای مشترک، که مخل امنیت و ثبات پایدار منطقه باشد ابراز میدارد.
* ایجاد مسیرهای ارتباطی باید با رعایت حاکمیت ملی کشورهای منطقه باشد
در بیانیه مذکور آمده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اتخاذ تمامی تدابیر سیاسی، حقوقی و اقتصادی برای تامین حقوق و منافع ملی خود، باور دارد که ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکههای مواصلاتی زمانی در خدمت ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی ملتهای منطقه خواهد بود که در چارچوب منافع متقابل، رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه و بدون مداخلات خارجی باشد.
وزارت امور خارجه در پایان در این بیانیه عنوان کرده است: جمهوری اسلامی ایران آماده تداوم همکاریهای سازنده و مبتنی بر منافع متقابل با هر دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان برای صیانت از صلح و ثبات و توسعه اقتصادی منطقه از طریق همکاریهای دوجانبه و منطقهای، همچون سازوکار ۳+۳، است.
سازوکار ۳+۳ شامل کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و همچنین گرجستان است که البته در سه نشستی که در این خصوص برگزار شد، (یک نشست در سطح معاونان در مسکو و دو نشست در سطح وزرای خارجه در تهران و استانبول) گرجستان به دلیل اختلافات با روسیه شرکت نکرد.
گفتنی است الهام علیاف و نیکول پاشینیان رؤسای جمهور جمهورری آذربایجان و ارمنستان دیروز (جمعه) در واشنگتن و با حضور دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا توافق صلح امضا کردند.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما