به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان مفتی برجسته شیعیان لبنان با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: هیچ قدرتی روی زمین وجود ندارد که بتواند سلاح حزب‌الله را بگیرد.

وی افزود: ما با وجود طعنه‌های دوستان، با فداکاری‌های تاریخی، پیروزی‌های ملی محقق کرده‌ایم. جنبش امل و حزب‌الله و دیگر گروه‌های مقاومت، اسرائیل را شکست داده و این کشور را از چنگال اشغالگران بیرون کشیدند. خلع سلاح مقاومت یک تصمیم دیوانه‌وار و بی‌ارزش است. هیچ تصمیمی بیشتر از این تصمیم خیانتکارانه به نفع رژیم صهیونیستی نیست.

قبلان تصریح کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد که رژیم صهیونیستی بار دیگر لبنان را اشغال کند. حزب‌الله هرگز شکست نخورده و نخواهد خورد.

وی در خصوص ایران نیز گفت: ایران مایه افتخار تمام آزادگان جهان است. اعتماد ما به تهران بسیار زیاد است. ایران همان کشوری است که نقشه خاورمیانه جدید و توهم اسرائیل بزرگ را خنثی کرد. هر کس دوستدار اسرائیل است به اراضی اشغالی برود.

..........................

پایان پیام