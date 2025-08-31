لبنان را به دشمن اسرائیلی بذل و بخشش نکنید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنابر گزارش روزنامه «الأخبار»، شیخ «علی الخطیب» نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، مواضع زورگویانه و تجاوزکارانه علیه مقاومت و سلاح مقاومت و هدف قرار دادن جامعه شیعیان در لبنان با نادیده گرفتن ایفای نقش آن در مقابله با دشمن اسرائیلی را محکوم کرد.

الخطیب طی سخنانی در شهرک النبی شیت با تأکید بر لزوم وحدت ملی برای مقابله با پروژه‌هایی که خواهان تجزیه لبنان و تقسیم آن به بخش‌های فرقه‌ای است، تصریح کرد: برای ممانعت از تحقق این اهداف دشمن، به داشتن سلاح پایبندیم؛ ما خواهان موضع واحد لبنان برای دفاع از کشور هستیم و می‌خواهیم یک دولت واقعی عادلانه وجود داشته که از همه فرقه‌ها حمایت کند.

وی افزود: ما به خاطر آرمان شیعی به سلاح پایبند نیستیم بلکه پایبندی ما به سلاح به دلیل آرمان لبنان و وحدت ملی است و چنانچه لبنان آماده دفاع از لبنان باشد و از تجاوزات دشمن اسرائیلی، اشغال و تجاوز ممانعت کند در آن صورت ما نیز دیگر به سلاح پایبند نخواهیم ماند.

نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان همچنین لبنانی‌ها را به یکپارچگی مواضع فراخواند و از دولت لبنان خواست تا از موضع اشتباه خود عقب‌نشینی کند و تصمیماتی اتخاذ نکند که دشمن اسرائیلی و آمریکا می‌خواهد و لبنان را یک هدیه آسان به دشمن اسرائیلی اعطا نکند، ما یک فرقه نیستیم بلکه ما بخشی از این امت هستیم، در گذشته بودیم و امروز نیز هستیم.

هیات وزیران لبنان در جلسه پنجم آگوست (۱۴ مرداد) تحت فشار «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا و با نادیده گرفتن اجماع طائفی و در غیاب نمایندگان شیعه (حزب‌الله و جنبش امل)، طرحی را مبنی بر خلع سلاح حزب الله به تصویب رسان که این اقدام کابینه نواف سلام با واکنش احزاب شیعه این کشور مواجه شد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان هم در سخنرانی اخیر خود، انتقادات تندی را متوجه دولت لبنان کرد و به تصمیمات اخیر آن اعتراض کرد. وی تأکید کرد دولت در حال خدمت به طرح اسرائیل است، این در حالی است که وظیفه دولت ساختن کشور است، نه واگذاری آن به دشمن.

شیخ نعیم قاسم تصمیم اخیر دولت لبنان را «بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت که این اقدام میثاق ملی را نقض کرده و امنیت ملی را نابود می‌کند.

