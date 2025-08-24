مفتی جعفری لبنان: مقاومت، تضمین اصلی امنیت لبنان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «احمد قبلان» مفتی برجسته جعفری لبنان با بیان این که مقاومت، تضمین اصلی برای حفظ امنیت این کشور است، بر اهمیت مشارکت میان طوایف مختلف لبنانی تأکید کرد.

او در بیانیه‌ای گفت: وظیفه ملی ایجاب می‌کند که نقشه‌های دفاعی در خدمت هدف حاکمیتی طراحی شوند، نه اینکه در برابر وعده‌هایی توخالی، قدرت ملی را کنار بگذاریم یا نابود کنیم، در شرایطی که دشمنی بی‌وقفه در حال بلعیدن کشور است.

وی افزود: مسئله، حفاظت از لبنان است، نه گریه بر گذشته‌ها، همان‌طور که در زمان اشغال بیروت رخ داد؛ اسرائیل کشور را بلعید و تنها تضمین نجات، مقاومت بود. اگر مقاومت نبود، چیزی به نام لبنان باقی نمی‌ماند.

قبلان تأکید کرد که مقاومت، تضمین اصلی برای بازپس‌گیری لبنان بوده و همچنان با فداکاری‌هایش از کشور محافظت می‌کند.

او هشدار داد که نمی‌توان با وعده‌های یک هیولا که از ویرانی کشورها سیر نمی‌شود، مقاومت را کنار گذاشت یا تضعیف کرد.

مفتی برجسته جعفری لبنان همچنین گفت: نمی‌توان به واشنگتن یا هیچ تضمین منطقه‌ای یا بین‌المللی اعتماد کرد؛ انسان خردمند دوبار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود.

وحدت ملی

قبلان همچنین اظهار داشت که لبنان تنها با مشارکت مردمش می‌تواند به حیات خود ادامه دهد، زیرا ساختار آن بر توافق بنا شده است. شکستن این مشارکت، به معنای نابودی لبنان است، به‌ویژه که بیشتر بحران‌های آن منشأ خارجی دارند و راه‌حل آن‌ها تنها از طریق تفاهم ممکن است.

او افزود: کلید حل بحران، واقع‌گرایی و شفافیت در بیان حقایق، نگرانی‌ها و تهدیدهای ملی است تا بتوان به فرمولی برای تفاهم دست یافت که دور از دام‌های خارجی و وسوسه‌های برخی افراد بی‌خرد، ضامن لبنان، حاکمیت و اجزای آن باشد.

مسیحیت و تهدیدهای خارجی

قبلان در پایان گفت: مسیحیت برای ما یک ضرورت وجودی، روحی و اخلاقی است. لبنان زادگاه الهی برای مسیحیت و اسلام است. اما برخی رسانه‌های مزدبگیر و افراد کینه‌توز در پی ویرانی لبنان هستند.

او هشدار داد که هر قدرت منطقه‌ای یا بین‌المللی که مانع تفاهم میان لبنانی‌ها شود، آن‌ها را به سوی جنگ سوق می‌دهد و هر قدرتی که خواهان تحمیل شروط تسلیم بر لبنان باشد، در واقع خواهان نابودی کشور است.

