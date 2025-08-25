به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «نعیم قاسم» دبیر کل حزب‌الله لبنان امروز در سخنانی به مناسبت بزرگداشت علامه سید عباس علی الموسوی (عضو هیئت شرعی در شورای عالی شیعیان لبنان، عضو هیئت امنا و از موسسان تجمع علمای مسلمان در لبنان) به بررسی تحولات لبنان پرداخت و گفت نبرد «فجر الجرود» نبردی بود که با همکاری مشترک ارتش لبنان و مقاومت اسلامی آن و با تصمیم شجاعانه «میشل عون» انجام شد.

وی در ادامه با اشاره به ناپدید شدن امام موسی صدر گفت: امام صدر تغییرات ریشه‌ای در لبنان به وجود آورد و پیشوای مبارزان بود. وی علاقه شدیدی به وحدت ملی در کشور داشت و معتقد بود که جنوب لبنان به نمایندگی از سراسر این کشور و اعراب مقاومت کرد، ما نیز با امام صدر عهد و پیمان می‌بندیم که تحت لوای مقاومت خواهیم بود.

دبیر کل حزب‌الله افزود: نبرد «فجر الجرود» نبردی بود که توسط ارتش لبنان و مقاومت اسلامی انجام شد و دستآورد بزرگی محقق کرد، تصمیم میشل عون (رئیس جمهور وقت لبنان) برای نبرد فجر الجرود علیه تکفیری‌ها و داعش یک تصمیم قاطع و جسورانه بود که با وجود فشارهای آمریکا اتخاذ شد.

شیخ نعیم قاسم اضافه کرد: در زماننبرد فجر الجرود، جوزف عون فرمانده ارتش بود که همکاری کاملی داشت و در این نبرد هماهنگی بین مقاومت و ارتش به فرماندهی وی صورت گرفت و این نبرد یک الگوی راهبرد دفاعی است چرا که مقاومت پشتیبان ارتش لبنان در آزادسازی (اراضی جنوب) بود.

وی همچنین با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه یمن تصریح کرد: اسرائیل، یمن را بمباران کرد اما مانند همیشه تأسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان را بمباران کرد، اسرائیل در برابر چشمان جهانیان مرتکب جنایت می‌شود، یمن در برابر تجاوزات اسرائیل موضعی قهرمانانه دارد و ما از یمن عزیز به دلیل موضع استثنائی آن در حمایت از مردم غزه قدردانی می‌کنیم.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت گفت هرگز سلاحی که باعث عزت و قدرت ماست و از ما در برابر دشمن محافظت می‌کند، کنار نمی‌گذاریم.

دبیرکل مقاومت لبنان در ادامه گفت اگر مقاومت نبود، اسرائیل به بیروت می‌رسید، همان‌طور که به دمشق رسید و ۶۰۰ کیلومتر [از خاک لبنان] را اشغال می‌کرد، همان‌طور که در سوریه اتفاق افتاد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد مقاومت سدی مستحکم در برابر تحقق اهداف رژیم اشغالگر باقی خواهد ماند و اشغالگران هرگز نخواهند توانست در لبنان باقی بمانند و پروژه توسعه طلبانه خود در این کشور را اجرا کنند.

وی افزود دولت لبنان در خصوص خلع سلاح لبنان و ملت این کشور تصمیم اشتباهی اتخاذ کرده در حالی است که تجاوزات اسرائیلی ادامه داشته و دنبال اجرای مقاصد توسعه طلبانه خود تحت نظارت آمریکا است.

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد این تصمیم دولت لبنان دیکته شده از سوی آمریکا و اسرائیل بوده و این دولت در صورت ادامه این روش نمی‌تواند حاکمیت لبنان را تامین کند.

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: ما هرگز از سلاح خود دست بر نخواهیم داشت و سلاح ما جان و شرف و سرزمین و کرامت ما است و ما هرگز اسرائیل را در کشور خود رها نخواهیم کرد.

شیخ نعیم قاسم اعلام کرد: کسانی که به دنبال خلع سلاح ما هستند مانند آن است که به دنبال گرفتن جان ما هستند و در صورت تلاش برای این مسئله جهان سرسختی ما را خواهد دید.

وی تصریح کرد مقاومت حامی ارتش ملی کشور است که همچنان مسئول نخست دفاع از کشور است. مقاومت واکنشی به تجاوز دشمن است و با آن مقابله و از اهداف آن جلوگیری می‌کند، تجهیز سلاح ارتش ضروری است و بایستی مسئول (دفاع از کشور) باشد و مقاومت نیز یک عامل حمایتی است.

دبیرکل حزب الله تأکید کرد اسرائیل ممکن است اشغال کند، بکُشد و نابود کند اما ما با آن مقابله خواهیم کرد تا ثبات پیدا نکند و این توانایی ماست. وظیفه مقاومت اکنون بالاتر و شدیدتر است و اسرائیل هرگز نمی‌تواند در لبنان باقی بماند.

شیخ نعیم قاسم همچنین گفت نقشه راه شامل اخراج دشمن از سرزمین لبنان، توقف تجاوزات، آزادی اسرا، آغاز بازسازی و سپس پرداختن به راهبرد دفاعی است.

وی ضمن رد رویکرد امتیازدهی در برابر رژیم صهیونیستی، از دولت لبنان خواست تا به توافق با حزب‌الله پایبند بوده و تسلیم فشارها نشود و با شجاعت و مسئولانه با آنچه از آن خواسته می‌شود، مقابله کند.

