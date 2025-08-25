تمدید مهلت ارسال آثار به سوگواره «نگارشهر»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با هدف مستندسازی هنرمندانه «راهپیمایی عظیم اربعین» در عراق و «جاماندگان اربعین» در پایتخت، نخستین دوره سوگواره عکس و فیلم «نگارشهر» را با محوریت موضوعی «إِنَّا عَلَی الْعَهْدِ» و تحت عنوان «مسیر عاشقی» برگزار کرده است.

این رویداد فرهنگی، دعوتی است از عموم هنرمندان، شهروندان و کارکنان شهرداری تا راویان این حماسه خدمت و دلدادگی باشند. این سوگواره با چشم‌انداز تبدیل شدن به معتبرترین رویداد هنری، فرهنگی در زمینه مستندسازی رویدادهای بزرگ شهری و ایجاد یک آرشیو هنری فاخر از چهره معنوی پایتخت، اهداف کلانی را دنبال می‌کند. از جمله این اهداف می‌توان به ارائه روایتی هنرمندانه برای مقابله با تصویرسازی‌های رسانه‌های بیگانه، ایجاد آرشیو بصری استراتژیک، بازنمایی چهره «شهر خدمتگزار» و شناسایی و حمایت از استعدادهای نو در زمینه عکاسی و فیلم‌سازی اشاره کرد.

هنرمندان می‌توانند آثار خود را با نگاهی خلاقانه حول محورهای شهر، مسیر عاشقی: تلاقی معماری و بافت شهری تهران با سیل جمعیت عزادار؛ سیمای خادمان شهر: ثبت روایت‌های تصویری از تلاش خالصانه کارکنان شهرداری، نیروهای انتظامی و خادمان موکب‌های مردمی؛ نسل به نسل در مسیر: نمایش حضور خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و سالمندان؛ چهره (پرتره) جاماندگان: ثبت حالات معنوی، لحظات ناب دعا و نیایش شرکت‌کنندگان ارسال کنند.

بخش‌های رقابتی و جوایز این سوگواره در سه بخش اصلی برگزار می‌شود. الف) بخش عکاسی حرفه‌ای: شامل تک‌عکس‌هایی با مفهوم و قدرت انتقال پیام قوی. ب) بخش ویدئوی کوتاه (مستند، کلیپ، روایت موبایلی): تولید فیلم‌های ۳ تا ۵ دقیقه‌ای. ج) بخش ویژه؛ عکاسی با تلفن همراه (نسل نو): ویژه کودکان ۸ تا ۱۲ سال با هدف استعدادیابی.

به نفرات برگزیده در هر دو بخش فیلم و عکس جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد. نفر اول: ۵۰ میلیون تومان، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره. نفر دوم: ۴۰ میلیون تومان، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره. نفر سوم: ۳۰ میلیون تومان، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره. آثار حائز تقدیر: هر کدام پنج میلیون تومان و دیپلم افتخار.

داوران جشنواره: داوران بخش عکس شامل علیرضا عطاریانی، سیدشهاب‌الدین واجدی، علی‌اصغر داودآبادی فراهانی. داوران فیلم شامل مرتضی شعبانی، علی سردرودیان و محسن اسلام‌زاده خواهند بود.

آخرین مهلت دریافت آثار روز ۱۰ شهریورماه، داوری آثار روز ششم شهریورماه و اطلاع‌رسانی به راه‌یافتگان نیز روز هشتم شهریورماه انجام خواهد شد. آیین اختتامیه و گشایش نمایشگاه نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ارسال آثار خود (حداکثر پنج اثر در هر بخش) به کانال جشنواره در پیام‌رسان «بله» به نشانی NegarShahr@ مراجعه کنند. شرکت در این سوگواره برای همگان آزاد و رایگان است.

