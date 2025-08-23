به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا به تشریح فعالیت‌های این نهاد پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین «سید محمدرضا آل ایوب» در ابتدای این گفت‌وگو به جنگ 12 روزه اشاره کرد و اظهار داشت: بحث جنگ ظالمانه‌ی رژیم غاصب صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بحث جهانی و بحث حق و باطل بود. انصافا باید بگوییم که عراقی‌ها در خصوص این قضیه سنگ تمام گذاشتند؛ چه در فضای مجازی و تبلیغاتی که به صورت گسترده علیه رژیم صهیونیستی داشتند و روشنگری‌هایی که کردند و چه در خصوص تجمعاتی که در راستای تائید جمهوری اسلامی ایران داشتند.

وی ادامه داد: ما دو، سه بیانیه در این خصوص صادر کردیم، آن هم پس از بیانیه‌هایی که آیت الله العظمی سیستانی و دفترشان صادر کردند. مجمع جهانی اهل بیت(ع) هم بیانیه‌های بسیار خوبی را صادر کرد؛ چه در خصوص جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و چه در خصوص اهانت‌هایی که برخی از سران کشورهای اروپایی و آمریکا علیه مقام معظم رهبری داشتند.

مسئول دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق، درباره حمایت ملت عراق از ایران در ایام جنگ 12 روزه گفت: ملت عراق هیچ تفاوتی بین خود و بین کشور عزیز ما در این مدت قائل نشد. لذا شما می‌بینید با تمام قدرت، تمام وجود و تمام اراده و اخلاص و ایمانی که داشتند، حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند و حتی آمادگی کمک‌رسانی در عرصه‌های نبرد، اقتصادی و فکری به جمهوری اسلامی ایران را اعلام نمودند. این یک نوع همبستگی اعتقادی و انسانی است که ملت عراق در این خصوص داشتند. روشنگری‌هایی که توسط مبلغان مجمع جهانی اهل بیت(ع) صورت گرفت و همچنین موضع‌گیری‌های بسیاری خوبی که مجمع در این خصوص داشت، تاثیرات خود را بر مردم گذاشت که شما نمود آن را در عزاداری‌ها و پیاده‌روی عظیم اربعین مشاهده فرمودید. این‌ها توفیقات الهی است که خداوند نصیب مجمع جهانی اهل بیت(ع) کرده است.

وی به جایگاه ایام اربعین سید و سالار شهیدان در کشور عراق اشاره کرد و یادآور شد: اربعین به یکی از مباحث اساسی در زندگی روزانه مردم عراق تبدیل شده است. از این رو، عزیزان عراقی در طول سال برای فرار رسیدن ایام اربعین، برنامه‌ریزی می کنند. مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق نیز در راستای همین برنامه ریزی، فعالیت های فرهنگی و تبلیغی خود را با توفیقات الهی شروع کرد.

آل ایوب درباره فعالیت‌های مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ایام اربعین عنوان کرد: قبل از فرارسیدن اربعین، برای فعالیت‌های فرهنگی در کشور عراق که به آن نیاز داریم، برنامه‌ریزی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در 18 محور باید برنامه‌ی تبلیغی‌مان را تبیین کنیم. از جمله آن محورها در خصوص قرآن، نهج‌البلاغه، امر به معروف و نهی از منکر، بصیرت، دشمن‌شناسی، خانواده و جوانان و مسائل روزی که در جهان اسلام اتفاق می‌افتد، است. این‌ها جزء برنامه‌هایی است که مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق به مبلغان خود ابلاغ کرد تا در این راستا، عزیزان مبلغ ما به فعالیت بپردازند که بحمدالله مثل سال‌های گذشته نتایج بسیار خوبی داشتیم.

وی اضافه کرد: همچنان که مطلع هستید، اربعین به عنوان یک جریان جهان اسلام تبدیل شده است، جریانی که تفکر اهل بیت(ع) در آن تبلور پیدا می‌کند. این جریان یک جریانی است که همه باور دارند که به ظهور و قیام حضرت ولی‌عصر(عج) منتهی می‌شود.

مسئول دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق درباره سایر فعالیت‌های مجمع در ایام اربعین گفت: فعالیت‌هایی که ما در این خصوص داریم، برپایی موکب‌هایی است که توسط مبلغان تأسیس می‌شود. خود مبلّغان ما در کل استان‌ها و شهرهای عراق غالبا موکب دارند. اضافه بر آن، تبلیغ در آن موکب‌ها است. تبلیغ، اعم از نماز جماعت، سخنرانی و بیان مسائل شرعی و روشن‌گری قیام حضرت سیدالشهداء(ع) است. این‌ها را زمانی که ذرّه ذرّه جمع کنیم، به عنوان یک جریان مؤثر در فرهنگ عراق می‌بینیم که حدود 650 تا 700 مبلّغ اقدام به بیان واقعیت‌ها می‌کنند. اضافه بر آن، دعوت از مبلغان بزرگواری است که آماده تبلیغ در مناطق مختلف را دارند. شاید این حرکت کمتر در عراق اتفاق افتاده است. ما در کنار فعالیت‌هایی که دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی در عراق دارند، به فعالیت‌های تبلیغی خودمان می پردازیم و معمولا مبلغان به مناطقی که نیاز وجود دارد، اعزام می‌شوند؛ مناطقی که مبلغ ندارند و مناطقی که احساس می‌شود باید مسائل و رویداد عاشورا تبیین شود. الحمدالله در این حوزه نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) عراق، فعالیت‌های بسیار ارزشمندی را داشته است.

وی درباره فعالیت‌های دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در سال گذشته اظهار داشت: در طول سال اگر بخواهیم مسائل را تبیین کنیم، می‌توان گفت که توفیقات بسیار خوبی داشتیم؛ از جمله آن‌ها برنامه‌ی «نفحات عاشورائیه» است. ما برنامه‌ای را در طول محرم و صفر به عنوان نفحات عاشورائیه داریم که از ابتدای محرم آغاز می‌شود و تا پایان صفر ادامه دارد. بحمدالله مجالس مفصلی با موضوعاتی که تعیین می‌کنیم، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. سال گذشته ما بیش از سیصد و پنجاه جلسه منعقد کردیم که بسیار مورد توجه قرار گرفت. این‌ها که عرض می کنم اضافه بر منبرهایی است که خود مبلغان برگزار می‌کنند؛ این‌ها با موضوعات مخصوصی که ما به عزیزان مبلغ ارائه می‌دهیم، برنامه‌ریزی شده است.

آل ایوب درباره برنامه‌های دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق برای نوجوانان و جوانان اظهار داشت: از توفیقاتی که اخیرا آغاز شد، در خصوص برنامه‌های مجمع برای جوانان و نوجوانان در عراق است. از جمله برای دخترخانم‌ها، جشن تکلیف برگزار کردیم. سال گذشته 208 جشن تکلیف در استان‌های عراق داشتیم که کار بسیار تاثیرگذار بود و تشویق‌کننده جوانان و نوجوانان به نماز و برنامه‌های دینی است.

وی اضافه کرد: از جمله برنامه‌های دیگر ما «ملتقیات المهدویه» یعنی همایش‌ها و نشست‌های علمی درباره مهدویت است. بحمدالله ما در سال گذشته 250 همایش در کل عراق برگزار کردیم که ابتدای ماه شعبان تا نیمه شعبان این برنامه‌ها برگزار شد و الحمدالله برکات خوبی را در پی داشت. یکی از برنامه‌های جدیدی که امسال ارائه کردیم همایش حسنیه بود که ما «ملتقیات حسنیه» می‌گوییم. این ملتقیات، نشست‌های علمی است که سخنران، بحثی را مطرح می‌کند و بعد از آن پرسش و پاسخ مطرح می‌شود که برای شرکت‌کننده‌ها و مخاطبان بسیار جذابیت دارد.

مسئول دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق همچنین در ادامه گفت: در ماه رمضان، در «ملتقیات سیده خدیجه» یا نشست‌های علمی در خصوص حضرت خدیجه سلام الله علیها و امام حسن(ع)، 70 همایش بسیار خوبی برگزار کردیم. یکی دیگر از برنامه‌هایی که ما در سال گذشته برگزار کردیم، برنامه «طبیب دوّار بطبّه» و اعزام مبلغان به مناطق دوردست عراق بود. حدوداً 250 اعزام به مناطق دوردست داشتیم که موثر بود و بسیار موثر استقبال قرار گرفت. به خاطر استقبال و درخواست‌هایی که شد، تصمیم ما این بود که این برنامه را در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان برگزار کنیم لذا این برنامه را در طول سال ادامه دادیم که الحمدالله بسیار تاثیرگذار بود.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از برنامه‌هایی که در ماه مبارک رمضان برگزار کردیم، دوره‌های قرآنی بود که در کل استان‌های عراق توسط مبلغین عزیز ما برگزار شد. بیش از 219 دوره قرآنی در ماه مبارک رمضان سال گذشته برگزار کردیم. عزیزانی که در این مراسم شرکت می‌کردند، مورد تقدیر و عنایت مجمع جهانی اهل بیت(ع) قرار گرفتند که خدا را برای این توفیق شاکر هستیم. یکی از برنامه‌های بسیار مهمی که چه بسا مجمع جهانی اهل بیت(ع) نقش بسزایی در آن دارد، دوره‌های تابستانی برای اوقات فراغتِ دبستانی‌ها، دبیرستانی‌ها و پیش‌دانشگاهی‌ها است که این هم خیلی مورد استقبال قرار گرفت. در این خصوص شاید می‌توان گفت که بیش از 400 دوره تابستانی در کل عراق برگزار کردیم. این جلسات توسط نمایندگی‌های ما در استان‌های عراق تائید می‌شود، گزارش‌های آن‌ها به ما ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرد، و پس از تائید ما، این دوره‌ها حمایت می شود. لذا صرف آمار نیست آمار دقیقی است که برنامه‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهیم.

آل ایوب در پایان اظهار داشت: در کنار اینها، همایش امام صادق(ع) را برگزار کردیم که برای اولین بار اتفاق افتاد. برای عید غدیر خم، ما پنج همایش مفصل در استان‌های مختلف عراق برگزار کردیم. همچنین برنامه‌های اعتکاف ضمن برنامه‌هایی است که مجمع جهانی اهل بیت(ع) عراق به آن می‌پردازد. اضافه بر آن‌ها برنامه‌های فرهنگی، دینی و سیاسی مانند راهپیمایی روز جهانی قدس است که با حمایت مبلغان و نمایندگی‌های مجمع جهانی اهل بیت(ع) توانستیم در کل استان‌های عراق راهپیمایی‌های باشکوهی را برگزار کنیم که خدا را بر این توفیقات شاکر هستیم.

