به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیام آیتالله محمود رجبی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی طراحی شوم رژیم تروریستی آمریکا برای ملت شریف و مقاوم لبنان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«فإِنَّ حِزبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلغَالِبُونَ»
رژیم تروریستی آمریکا پس از سیلیهای متعددی که در سالهای اخیر خورده است، دوباره در صدد توطئهای خطرناک برآمده تا به خیال خام خویش حاشیۀ امنی برای سگ هار خود در منطقه فراهم کند و با توهین به شعور و شرافت مردم غیور لبنان طرح شوم خلع سلاح حزب الله را مطرح میکند.
امت اسلام بهویژه مردم شریف لبنان و فلسطین اعم از شیعه، سنی و مسیحی به خوبی میدانند که حزبالله لبنان از آغاز شکل گیری تاکنون برای عزت، کرامت و اقتدار امت اسلام و بهویژه مردم مظلوم و مقاوم لبنان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. چراکه از متن جامعۀ لبنانی برخاسته و در راه مبارزه با دشمنان آن و صیانت از شرف و اعتلای لبنان جانفشانیها کرده است.
مسئولین این حزب مقدس، از بالاترین درجۀ آن که شهیدان بزرگ امت اسلام سیدعباس موسوی، سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین (رضواناللهتعالی علیهم) و عالم صالح و مجاهد حضرت حجتالاسلاموالمسلمین شیخ نعیم قاسم (دامت برکاته) باشند تا سربازان جان بر کف در میدان نبرد در دهههای مختلف، با گفتار، عمل و خون خود این را اثبات کردند که کرامت، عزت و مصلحت ملت شریف لبنان و امت اسلامی را بر آسایش و راحتی خود و خانوادهشان مقدم داشته و میدارند.
این حزبالله بود که با اتکال به خداوند متعال و حمایت مردم لبنان طی سه جنگ طاقت فرسا (جنگ ۲۰۰۰، جنگ تموز و نبرد اولیبأس) و تقدیم شهدا و جانبازان، این رژیم کودککش ضدبشری را که تا بیروت آمده بود، فراری داد و عزت و اقتدار از دست رفتۀ مردم لبنان و امت اسلامی در منطقۀ غرب آسیا را به آنان برگرداند.
توطئۀ خلع سلاح حزب الله که خواب آمریکا و رژیم صهیونیستی است تعبیر نخواهد شد و این تهدید که برای برگرداندن لبنان به دوران ذلت و نکبت لبنان و فلسطین است، به حول و قوۀ الهی با رشادت حزب الله و دیگر اقشار و جریانهای غیور لبنانی به فرصتی گرانبها برای امت اسلامی بهویژه مردم لبنان وفلسطین تبدیل خواهد شد و انشاءالله قدمی دیگر به سوی زوال و نابودی رژیم صهیونیستی خواهد بود.
پیوند حزبالله و مردم لبنان ناگسستنی است. آمریکا، رژیم صهیونیستی و مزدورانشان که درصددند با جنگ شناختی اهداف صهیونیستها را محقق سازند این آرزو را به گور خواهند برد، چراکه حزب الله در قلب مردم لبنان قرار دارد و مردم لبنان هنوز خاطرات استقبال از پیروزمردان دلیر خود در جنگ ۳۳ روزه را به خاطر دارند و به آن افتخار میکنند.
مردم لبنان و فلسطین و کرامت و عزت آنان در قلب قهرمانان حزبالله جا دارند و حزبالله همانند گذشته در این راه که دفاع از آرمانها و ارزشهای الهی و انسانی و مظلومان عالم و مستضعفین است تا پای جان ایستاده است.
درود خدا بر مردم سرافراز لبنان که چنین دلاورمردانی و شیرزنانی را در دامن خود پروراند!
درود خدا بر شهدای عزیز و جانبازان مقاوم لبنان که حماسۀ پیروزی خون بر شمشیر و ایمان بر کفر را رقم زدند.
درود خدا بر خانوادههای صبور شهدا و جانبازان سرافراز لبنان و سلام خدا بر حزبالله و همۀ سلحشوران مؤمن لبنان و فلسطین که با اعتقاد و اتکال به وعدههای الهی مسیر همیشه پیروز مقاومت را میپیمایند؛ آری این وعده الهی است که: «وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُ».
