به دنبال افزایش فشارها و فتنه افروزیهای آمریکا در لبنان و سفرهای مکرر فرستادگان واشنگتن به بیروت با هدف تحریک اوضاع علیه مقاومت، حسین الخلیل، معاون سیاسی دبیرکل حزب الله عصر روز گذشته در بیانیهای نسبت به توطئههای آمریکا برای سوق دادن ارتش لبنان به تقابل با مردم هشدار داده و از طرفهای مربوطه خواست تا به تسلیم سیاسی مقابل فرستادگان خارجی پایان دهند.
حسین الخلیل در این بیانیه خود تاکید کرد: از رفتارهای پی در پی دولت آمریکا مشخص شده که به دنبال از بین بردن همه عناصر پایداری و دفاعی لبنان و تبدیل کردن کشور ما به یک مستعمره آمریکایی- صهیونیستی و سوق دادن آن به مسیر به اصطلاح عادیسازی و تسلیم است که منجر به توافقهای موسوم به «ابراهیم» شود.
وی ابراز تاسف کرد که طرفهای آمریکایی و منطقهای که به دنبال قیمومیت بر لبنان هستند و آشکارا و پنهان در این کشور مداخله جویی میکنند، در کشاندن دولت لبنان به سمت اتخاذ تصمیمات اشتباه به عنوان اولین گام به سوی مسیر جامع تسلیم و اطاعت کامل، موفق شدهاند.
این مقام حزب الله تاکید کرد: دستورات گستاخانه و تحقیرآمیز آمریکا که در اظهارات اعضای هیئت شوم آمریکایی در رسانهها و مقابل مقامات لبنانی تجسم یافته، چیزی جز انکار آشکار و صریح توافقی که با حمایت آمریکا و فرانسه در اکتبر ۲۰۲۴ امضا شده بود، نیست. این توافقنامه در اولین و صریحترین عبارات خود خواستار توقف بی قید و شرط اقدامات متجاوزانه و همه تجاوزات زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل است.
حسین الخلیل افزود: دولت آمریکا که فرستادگان خود را به بیروت فرستاد، ابتدا با مورگان اورتگاس؛ سپس تام باراک و بعد از آن هیئتی گستردهتر شامل اعضای کنگره و دولت؛ به دنبال آن بود که کاملاً همه تعهدات؛ تضمینهای آشکار و تعهدات پیشین خود مبنی بر اعمال فشار بر اسرائیل برای توقف تجاوزات روزانه و عقب نشینی از مناطق اشغال شده لبنان را زیر پا بگذارد. این با وعدههای دروغینی که نمایندگان آمریکا اخیراً به مقامات لبنانی دادهاند؛ در تضاد آشکار است.
معاون سیاسی دبیرکل حزب الله گفت: تلاش آمریکاییها برای درگیر کردن ارتش ملی لبنان در تقابل با مردم و ایجاد شکاف میان ارتش و مقاومت؛ چیزی جز تلاشی نفرت انگیز برای نابودی دو ستون اساسی ساختار این کشور نیست، یعنی ارتش و مقاومت. ما این تحرکات نفرت انگیز را محکوم میکنیم و بار دیگر به مقامات لبنانی توصیه میکنیم که از افتادن در چنین دامهای مرگباری بر حذر باشند.
این مقام ارشد حزب الله تصریح کرد: ادعای برخی طرفها در داخل لبنان به ویژه کسانی که در راس هرم اجرایی هستند، مبنی بر اینکه اقدامات آنها اجرای توافق طائف است، در واقع اشتباهی فاحش و یک تحریف بزرگ بوده و آنها در برابر تهاجم سیاسی آمریکایی و منطقهای به این بهانه متوسل شدهاند.
وی ادامه داد: توافق طائف صراحتاً بر حق لبنان برای اتخاذ همه اقدامات لازم با هدف آزادسازی و دفاع از کشور از جمله مقاومت شرافتمندانه مردم آن که صراحتاً در بیانیههای وزارتی همه دولتهای متوالی لبنان بعد از این توافق مشهود بود، تاکید کرده است. چیزی که ما از آن میترسیم، این است که کشور به جنگ داخلی کشیده شود؛ جنگی که توافق طائف بعد از مدتها رنج مردم لبنان، برای فرونشاندن آن به وجود آمد.
حسین الخلیل اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتی که رخ داده، ما هنوز امیدواریم کسانی که مسئول و متعهد به استقلال و امنیت کشور هستند و در راس آنها جناب رئیس جمهور، برای پایان دادن به این سرسپردگی سیاسی و دور کردن ارتش از فتنه داخلی که امنیت و ثبات کشور را تهدید میکند، اقدام نمایند.
وی در پایان گفت: همچنین از این طرفها میخواهیم در رویکرد و تعامل خود با هیئتهای بینالمللی و منطقهای که آزادی و حاکمیت کشور را چه از نظر شکلی و چه محتوایی تهدید میکنند، بازنگری کنند.
این اظهارات بعد از آن بیان میشود که در حالی که اوایل ماه آگوست جاری، دولت لبنان با تسلیم کامل مقابل دیکتههای آمریکا و خواستههای دشمن صهیونیستی، تصمیم خلعسلاح مقاومت را تصویب کرد، سفرهای مکرر فرستادگان آمریکا به بیروت برای فشار جهت اجرای این تصمیم همچنان ادامه دارد و دو روز قبل هم تام باراک، فرستاده آمریکا بههمراه مورگان اورتگاس، دیگر نماینده این کشور و لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی که به مواضع سختگیرانه خود در حمایت از رژیم صهیونیستی و دشمنی با مقاومت شهرت دارد، در بیروت با مقامات لبنانی دیدار و اظهارات گستاخانهای درباره سلاح حزبالله مطرح کردند.
هر سه نماینده آمریکا در بیروت با تکرار اظهارات مداخلهجویانه و گستاخانه خود، بر لزوم خلعسلاح سریع حزبالله بدون دادن هیچگونه تضمینی درباره توقف تجاوزات و اشغالگریهای رژیم صهیونیستی در خاک لبنان تأکید کردند.
منابع آگاه لبنانی در این زمینه با اشاره به بیانیه وقیحانه دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تصمیم دولت لبنان علیه سلاح مقاومت، گزارش دادند که مرتبط کردن عقبنشینی تدریجی صهیونیستها از لبنان با روند خلعسلاح حزبالله بدون ارائه هیچگونه تضمینی برای توقف تجاوزات و اشغالگریهای اسرائیل، بهمعنای بازگشت به چرخه معیوبی است که آمریکاییها لبنان را در آن قرار دادهاند؛ بر اساس این اصل که لبنان ابتدا باید امتیاز بدهد و بعداً ببینیم که اسرائیل چهنظری دارد.
این منابع در گفتگو با روزنامه الاخبار تأکید کردند: آنچه امروز در لبنان اتفاق میافتد یک تله جدید است. در حالی که مقامات لبنانی هیچ اظهارنظری در مورد بیانیه گستاخانه دفتر نتانیاهو نداشتهاند، محافل سیاسی لبنان گفتند که دولت لبنان منتظر است ببیند هیئت آمریکایی چهچیزی با خود به بیروت آورده است.
