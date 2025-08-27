به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله لبنان نسبت به تلاشهای آمریکا برای سوق دادن ارتش لبنان به مقابله با مردم و مقاومت هشدار داد و از مسئولان خواست تا به انفعال سیاسی در برابر فرستادگان بینالمللی و منطقهای پایان دهند.
«حسین الخلیل» معاون سیاسی دبیرکل حزبالله لبنان در بیانیهای اعلام کرد: رفتارهای متوالی دولت آمریکا نشان میدهد که هدف آن نابودی همه مؤلفههای ایستادگی و دفاع لبنان و تبدیل کشور به مستعمرهای آمریکایی–اسرائیلی است.
او ابراز تأسف کرد که آمریکا توانسته از طریق سلطهگری آشکار و پنهان، دولت لبنان را به اتخاذ تصمیمات اشتباه وادار کند، تصمیماتی که، آغازگر مسیر تسلیم و انفعال کامل هستند.
الخلیل افزود: دستورهای تحقیرآمیز و گستاخانه آمریکا، که در اظهارات اعضای هیئت آمریکایی در رسانهها و در دیدار با مسئولان لبنانی نمایان شد، نشاندهنده عقبنشینی آشکار از توافقی است که آمریکا و فرانسه در اکتبر ۲۰۲۴ از آن حمایت کرده بودند.
او همچنین اشاره کرد که دولت آمریکا با اعزام فرستادگان متعدد از جمله اورتاغوس و توم بَرَک و سپس هیئتی گسترده شامل اعضای کنگره و دولت، تلاش کرده است تا از همه تعهدات پیشین خود از جمله تعهد به فشار بر اسرائیل برای توقف تجاوزات روزانه و خروج از مناطق اشغالی لبنان، عقبنشینی کند.
الخلیل با هشدار این که تلاش آمریکا برای تحریک ارتش لبنان علیه مردم و مقاومت، تلاشی پست برای تخریب دو ستون اصلی کشور یعنی ارتش و مقاومت است، از مسئولان لبنان خواست تا از افتادن در این دامهای مرگبار پرهیز کنند.
وی همچنین تأکید کرد که ادعای برخی مسئولان مبنی بر اجرای توافق طائف، اشتباهی بزرگ است؛ چرا که این توافق به صراحت حق لبنان برای اتخاذ همه تدابیر لازم جهت آزادسازی و دفاع از سرزمینش از جمله مقاومت شریف مردمی را به رسمیت شناخته است.
الخلیل در پایان هشدار داد که خطر کشیده شدن لبنان به جنگ داخلی همچنان وجود دارد؛ جنگی که توافق طائف برای پایان دادن به آن شکل گرفت.
معاون سیاسی دبیرکل حزبالله لبنان از رئیسجمهور و دیگر مسئولان این کشور خواست تا ارتش لبنان را از فتنه داخلی دور نگه دارند و در برابر فرستادگان خارجی که امنیت و حاکمیت کشور را تهدید میکنند، بازنگری جدی داشته باشند.
