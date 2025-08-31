  1. صفحه اصلی
در پی‌شهادت نخست وزیر یمن؛

پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند

۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۷
کد خبر: 1722136
رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تسلیت شهادت نخست وزیر یمن و جمعی از همکاران او تاکید کرد: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی که بزرگترین تهدید علیه صلح، قانون، اخلاق و انسانیت است، اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت نخست وزیر یمن «احمد غالب ناصرالرهوی» و جمعی از همکارانش به مردم آزاده یمن، مسلمانان جهان و همه انسان‌های آزاده و ظلم‌ستیز تصریح کرد: جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن که منجر به شهادت نخست وزیر و جمعی از مقام‌های ارشد این کشور شد، بار دیگر ماهیت پلید و جنایتکار باند حاکم بر فلسطین اشغالی را نشان داد.

وی تاکید کرد: جامعه جهانی باید فورا برای توقف یاغی‌گری و قانون‌شکنی این رژیم که اکنون بزرگترین تهدید علیه صلح، قانون، اخلاق و انسانیت است، اقدام کند.

