  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

حزب‌الله لبنان: خون شهدای یمن وبال رژیم صهیونیستی خواهد بود

۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۱:۱۱
کد خبر: 1722008
حزب‌الله لبنان: خون شهدای یمن وبال رژیم صهیونیستی خواهد بود

در پی حمله هوایی اسرائیل به نشست رسمی دولت یمن که منجر به شهادت نخست‌وزیر این کشور شد، حزب‌الله لبنان، این اقدام را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نشست رسمی دولت تغییر و سازندگی یمن در شهر صنعا پایتخت این کشور که منجر به شهادت «احمد غالب الرهوی» نخست وزیر یمن و چند وزیر دیگر شد، به شدت محکوم کرد.

در بیانیه حزب‌الله آمده است: ما حمله ناجوانمردانه و بزدلانه رژیم صهیونیستی به نشست دولتی غیرنظامی در صنعا را محکوم می‌کنیم. احمد غالب الرهوی نخست وزیر و شماری از وزرا در این حمله به شهادت رسیدند.

حزب‌الله این حمله را جنایتی وحشیانه توصیف کرده و افزود: این تجاوز وحشیانه چیزی جز جنایتی جدید نیست که به پرونده سیاه رژیم صهیونیستی افزوده می‌شود؛ پرونده‌ای که از غزه و لبنان تا سوریه، یمن و ایران، با خون کودکان، زنان، سالمندان و غیرنظامیان بی‌دفاع آغشته شده است.

در ادامه بیانیه این جنبش آمده است: حضور ثابت و قدرتمند یمن در میدان حمایت از فلسطین، نمونه‌ای وفادار از صبر و پایداری در برابر تجاوز و محاصره است. خون این رهبران شهید و پاک، وبال رژیم صهیونیستی خواهد شد و نماد ایستادگی و مقاومت خواهد بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha