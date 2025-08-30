به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله لبنان با صدور بیانیهای، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نشست رسمی دولت تغییر و سازندگی یمن در شهر صنعا پایتخت این کشور که منجر به شهادت «احمد غالب الرهوی» نخست وزیر یمن و چند وزیر دیگر شد، به شدت محکوم کرد.
در بیانیه حزبالله آمده است: ما حمله ناجوانمردانه و بزدلانه رژیم صهیونیستی به نشست دولتی غیرنظامی در صنعا را محکوم میکنیم. احمد غالب الرهوی نخست وزیر و شماری از وزرا در این حمله به شهادت رسیدند.
حزبالله این حمله را جنایتی وحشیانه توصیف کرده و افزود: این تجاوز وحشیانه چیزی جز جنایتی جدید نیست که به پرونده سیاه رژیم صهیونیستی افزوده میشود؛ پروندهای که از غزه و لبنان تا سوریه، یمن و ایران، با خون کودکان، زنان، سالمندان و غیرنظامیان بیدفاع آغشته شده است.
در ادامه بیانیه این جنبش آمده است: حضور ثابت و قدرتمند یمن در میدان حمایت از فلسطین، نمونهای وفادار از صبر و پایداری در برابر تجاوز و محاصره است. خون این رهبران شهید و پاک، وبال رژیم صهیونیستی خواهد شد و نماد ایستادگی و مقاومت خواهد بود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما