رئیس شورای سیاسی یمن: روزهای تاریک در انتظار رژیم صهیونیستی است

۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۱:۴۸
کد خبر: 1722011
مهدی المشاط در واکنش به شهادت نخست‌وزیر یمن در حمله هوایی اسرائیل، اعلام کرد که روزهای تاریکی در انتظار رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی المشاط» رئیس شورای سیاسی عالی یمن در پیامی ویدیویی، شهادت «احمد غالب الرهوی» نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن و شماری از وزرای همراهش را در حمله هوایی رژیم صهیونیستی تسلیت گفت و تأکید کرد که روزهای تاریکی در انتظار دشمن اسرائیلی است.

وی گفت: رهوی و همراهانش در جریان نشستی رسمی در روز پنج‌شنبه، هدف حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

المشاط با تأکید بر این که صنعا مسیر تقویت و توسعه نیروهای مسلح خود را ادامه خواهد داد، افزود: ملت یمن با رهبری حکیمانه‌اش، توان عبور از تمامی سختی‌ها و چالش‌ها را دارد.

او وعده داد که خون شهدا بی‌پاسخ نخواهد ماند و خطاب به مردم یمن گفت: نیروهای مسلح ما در موقعیت اقتدار قرار دارند و آنچه دشمن به دست آورده، چیزی جز یک ضربه تصادفی نیست.

المشاط همچنین خطاب به مردم غزه گفت: موضع ما همان موضع پیشین است و تا پایان تجاوز و رفع محاصره، پابرجا خواهد ماند؛ هرچند چالش‌ها بزرگ باشند.

وی در ادامه، رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست را تهدید کرد و گفت: انتقام ما هرگز به تأخیر نمی‌افتد. آنچه دستان حکومت پلید و خائن شما رقم زده، روزهای تاریکی را برایتان به همراه خواهد داشت.

المشاط از تمامی مردم جهان خواست از هرگونه تعامل با دارایی‌های وابسته به رژیم صهیونیستی خودداری کنند و افزود: فرصت هنوز باقی‌ست تا بخش‌های شهرک‌نشین به کشورهای خود بازگردند.

او همچنین بار دیگر به شرکت‌های فعال در سرزمین‌های اشغالی هشدار داد و گفت: پیش از آنکه دیر شود، منطقه را ترک کنید. خون پاک و مقدس یمنی اگر ریخته شود، تاج و تخت امپراتوری‌هایی را که بر جهان حکومت کرده‌اند، سرنگون می‌سازد؛ چه رسد به رژیمی ذلیل، حقیر و زوال‌پذیر.

