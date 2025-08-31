به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جماعت اخوانالمسلمین با صدور بیانیهای، حمله هوایی اسرائیل به مقامات دولت یمن در صنعا را محکوم کرد و آن را «جنایتی فجیع» خواند.
در این بیانیه آمده است که «دشمن صهیونیستی با گستاخی و خشونت، بدون توجه به دین، مذهب یا نژاد قربانیان، در منطقه دست به تجاوز میزند، ».
این جماعت همچنین تأکید کرد که «هر کس در کنار غزه ایستاده و از آن حمایت کرده، دِینی بر گردن امت اسلامی دارد».
اخوانالمسلمین با طلب رحمت برای شهدای «میدانهای شرافت» در یمن، سوریه و لبنان که در حمایت از غزه جان باختهاند، از دولتها، ملتها و جریانهای سیاسی، فکری و مذهبی جهان اسلام خواست تا اختلافات را کنار گذاشته و حول هدفی واحد یعنی «مهار تجاوز اسرائیل و توقف نسلکشی در غزه» متحد شوند.
در پایان این بیانیه، اخوانالمسلمین بار دیگر بر اهمیت مسئله فلسطین تأکید کرد و آن را «مسئلهای محوری» دانست که باید موجب اتحاد امت اسلامی در برابر تجاوزات شود تا آزادی، کرامت و استقلال برای ملتها محقق گردد.
گفتنی است بر اساس اعلام ریاست جمهوری یمن در صنعا، در حمله روز پنجشنبه گذشته، احمد غالب الرهوی نخستوزیر یمن و چند تن از وزرا شهید، و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما