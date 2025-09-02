به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشستی با عنوان «پیام همدلی و همبستگی انسانی برای جهان: خوانش سینمایی مجیدی از محمد(ص)، پیامبر خدا» با تأکید بر روایت سینمایی از کودکی پیامبر اکرم(ص) در وین، پایتخت اتریش برگزار می‌شود.

این نشست به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد مسعود پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص)، روز پنج‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴) برگزار خواهد شد.

فیلم «محمد(ص)» به کارگردانی مجید مجیدی، با نگاهی ویژه به دوران کودکی پیامبر اسلام(ص) ساخته شده و می‌کوشد تصویری الهام‌بخش و انسانی از نخستین سال‌های زندگی ایشان ارائه کند.

بر اساس این خبر، در نشست «پیام همدلی و همبستگی انسانی برای جهان: خوانش سینمایی مجیدی از محمد(ص)، پیامبر خدا»، ابعاد هنری و محتوایی این اثر سینمایی و جایگاه آن در معرفی شخصیت پیامبر رحمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برجسته‌ترین بخش برنامه، پیام اختصاصی مجید مجیدی، نویسنده و کارگردان این اثر، برای مخاطبان خواهد بود.

همچنین محمدرضا ورزی کارگردان و نویسنده ایرانی، رضا غلامی استاد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی و ملیحه نوروزی پژوهش‌گر هنر نظری در اتریش به عنوان سخنرانان حضوری و برخط در این نشست به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

این رویداد با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در اتریش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و هدف آن بازتاب پیام هم‌مدلی و همبستگی انسانی از خلال بازنمایی کودکی پیامبر اسلام(ص) در سینمای ایران است.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸



