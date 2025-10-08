به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تلاش‌های دولت اتریش برای اعمال دوبارهٔ ممنوعیت حجاب در مدارس، نگرانی‌ها دربارهٔ تأثیر این تصمیم بر دختران مسلمان شدت گرفته است. این طرح که پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ توسط ائتلاف راست‌گرای سابق به رهبری سباستین کورتس، سیاستمدار، معرفی شده بود، در سال ۲۰۲۰ توسط دیوان قانون اساسی به دلیل نقض آزادی مذهبی و اصل برابری لغو شد.

با این حال، دولت کنونی اتریش در حال بازنگری در این قانون است و قصد دارد آن را به تمامی مدارس، چه دولتی و چه خصوصی، تا کلاس هشتم گسترش دهد. بر اساس پیش‌نویس جدید، مجازات‌ها برای والدینی که به دختران خود اجازه می‌دهند حجاب بپوشند، بین ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ یورو جریمه نقدی یا حداکثر ۱۴ روز حبس در نظر گرفته شده است. این قانون ممکن است از فوریه ۲۰۲۶ اجرایی شود.

منتقدان این طرح آن را نه تنها نقض آزادی‌های مذهبی بلکه بخشی از یک روند گسترده‌تر اسلام‌هراسی می‌دانند که به بهانهٔ حفاظت از کودکان، هویت دینی مسلمانان را هدف قرار می‌دهد. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که این ممنوعیت گامی در جهت کنترل و مجازات زندگی مسلمانان در اتریش است و نشان‌دهندهٔ تلاش دولت برای مقابله با آنچه "اسلام سیاسی" می‌نامد، است.

این تصمیم همچنین یادآور عملیات "لوکسور" در سال ۲۰۲۰ است که در آن پلیس اتریش با حملات گسترده به خانه‌ها و مؤسسات مسلمانان، بدون ارائهٔ شواهد معتبر، به بهانهٔ مبارزه با تروریسم، به سرکوب جامعهٔ مسلمانان پرداخت. در مجموع، بازگشت به ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش نه تنها نگرانی‌هایی دربارهٔ آزادی‌های مذهبی ایجاد کرده است، بلکه به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای محدود کردن حضور و هویت مسلمانان در جامعهٔ اتریش تلقی می‌شود.

.........

پایان پیام