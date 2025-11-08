دیپلماسی فرهنگی در قاب سینما؛ مذاکره تهران و جاکارتا برای تولیدات مشترک

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدرضا ابراهیمی، رایزن فرهنگی ایران در اندونزی، با اشاره به جایگاه برجسته سینمای ایران در جشنوارههای بینالمللی، گفت: سینمای ایران با رویکرد انسانی و اخلاقمحور شناخته میشود و اشتراکات فرهنگی و دینی میان ایران و اندونزی میتواند زمینهساز تولیدات مشترک باشد. وی تجربه موفق تولید نسخه اندونزیایی فیلم «بچههای آسمان» را نمونهای قابل توجه از همکاریهای سازنده میان دو کشور دانست.
ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری در روابط ایران و اندونزی
علی جامعه بزرگ، کارشناس اقتصادی سفارت، نیز بر ظرفیتهای گسترده دو کشور در حوزههای فرهنگی و گردشگری تأکید کرد و گفت: علاقه مردم ایران و اندونزی به شناخت فرهنگ و آداب یکدیگر، مسئولیت ما را در توسعه همکاریها سنگینتر میکند. وی افزود: سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در پیشبرد تفاهمهای فرهنگی میان دو کشور از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
اعلام آمادگی شرکتهای اندونزیایی برای همکاری سینمایی
خانم شرلی تایر کالیبرا، مدیر فروش جهانی شرکت آسا، و خانم حنزلا کوسومامنگالا، مدیرعامل شرکت مانا اندونزی، تمایل جدی خود را برای همکاری سینمایی با ایران اعلام کردند. آنان تأکید کردند که تبادل تجربیات، اعزام هیأتهای سینمایی و تولیدات مشترک میتواند زمینههای مناسبی برای گسترش همکاریها باشد.
در پایان نشست، مقرر شد شرکتهای مانا و آسا پیشنویس تفاهمنامه همکاری را تهیه کرده و برای بررسی و نهاییسازی به رایزنی فرهنگی ایران ارسال کنند تا مسیر همکاریهای سینمایی ایران و اندونزی شکل منسجمتری پیدا کند.
