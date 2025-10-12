به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن بوسنیایی‌های ایالت اشتایرمارک اتریش قصد دارد یک مسجد جدید در جنوب شهر گراتس بسازد. این مسجد که شامل مناره‌ای زیبا و نمادین است، قرار است به‌عنوان مرکزی برای عبادت و فعالیت‌های فرهنگی مسلمانان منطقه عمل کند و فضای تازه‌ای برای گردهمایی و تقویت همبستگی جامعه مسلمانان ایجاد نماید.

خبرگزاری محلی اتریش نوشت که پروژه مسجد فرصتی برای ارتقای حضور مسلمانان در زندگی شهری گراتس و ارائه خدمات دینی، آموزشی و فرهنگی به اعضای جامعه است.

مسئولان انجمن بوسنیایی‌های ایالت اشتایرمارک تأکید دارند که این مرکز جدید می‌تواند به تقویت تعاملات اجتماعی و ارتقای همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و دیگر شهروندان کمک کند.

احداث این مسجد در اتریش حواشی زیادی هم در پی داشته؛ کرت هوهن‌زیندر، عضو شورای شهر، این پروژه را بدون اطلاع‌رسانی به شورای شهر خوانده و خواستار شفافیت متولیان مسجد شد.

حزب آزادی اتریش (FPÖ) نیز مخالفت خود را با احداث این مسجد اعلام کرده و خواستار ارائه طرح جامع ترافیکی و شفافیت در هزینه‌های ساخت شده است.

