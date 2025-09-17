شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه روز چهارشنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۹۸ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و ۳۸۵ نفر نیز مجروح شده‌اند. از این تعداد، ۷ نفر در جریان تلاش برای دریافت کمک‌های بشردوستانه به شهادت رسیده‌اند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از آغاز حملات ارتش رژیم رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۶۵ هزار و ۶۲ نفر و تعداد مجروحان به ۱۶۵ هزار و ۶۹۷ نفر افزایش یافته است. همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا امروز، ۱۲ هزار و ۵۱۱ نفر به شهادت رسیده و ۵۳ هزار و ۶۵۶ نفر مجروح شده‌اند.

آمار شهدای تلاش برای دریافت کمک‌های بشردوستانه نیز به ۲۵۰۴ نفر و تعداد مجروحان این بخش به بیش از ۱۸ هزار و ۳۸۱ نفر رسیده است.

براساس بیانیه وزارت بهداشت غزه، در نتیجه سوءتغذیه و گرسنگی، ۴ مورد مرگ دیگر ثبت شده است که مجموع قربانیان ناشی از این عوامل را به ۴۳۲ نفر، از جمله ۱۴۶ کودک، می‌رساند. از زمان اعلام قحطی در غزه، ۱۵۴ شهید، از جمله ۳۱ کودک، ثبت شده است.

