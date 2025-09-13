مجموع شهدای غزه به ۶۴ هزار و ۸۰۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۷ شهید و ۲۰۵ مجروح جدید به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری معا، از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، مجموع شهدا به ۶۴ هزار و ۸۰۳ نفر و مجروحان به ۱۶۴ هزار و ۲۶۴ نفر رسیده است.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا امروز، ۱۲ هزار و ۲۵۳ شهید و ۵۲ هزار و ۲۲۳ مجروح ثبت شده است.

در میان قربانیان منتظر در صف دریافت کمک‌های غذایی، طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵ شهید و ۲۶ مجروح به بیمارستان‌ها منتقل شدند که مجموع شهدای این بخش به ۲۴۸۴ نفر و مجروحان به بیش از ۱۸ هزار و ۱۱۷ نفر رسیده است.

همچنین ۷ نفر به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه در بیمارستان‌ها به شهادت رسیدند که شامل ۲ کودک نیز می‌شود و مجموع قربانیان ناشی از سوءتغذیه به ۴۲۰ نفر (از جمله ۱۴۵ کودک) رسید.

از زمان اعلام وضعیت قحطی در غزه تاکنون، ۱۴۲ مورد شهادت ناشی از سوءتغذیه ثبت شده که ۳۰ نفر از آنها کودکان بوده‌اند.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸

