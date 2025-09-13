به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر غزه این روزها در شرایطی بحرانی و پر از وحشت به سر می‌برد. ارتش اسرائیل دستور داده که تمام ساکنان، بیش از یک میلیون نفر، شهر را تخلیه کرده و به جنوب حرکت کنند، اما بسیاری از مردم نمی‌دانند به کجا بروند و هیچ مکان امنی برای پناه گرفتن وجود ندارد. این وحشت و سردرگمی میان مردم باعث شده تا برخی در خانه‌های خود بمانند و برخی دیگر تنها برای نجات جان خود، با اضطراب به سمت جنوب حرکت کنند.

در این شرایط، پزشکان بیمارستان الشیفا اعلام کردند که بیماران را ترک نخواهند کرد. محمد ابو سلمه، مدیر بیمارستان، گفت: «ما همراه مجروحان می‌مانیم.» بیمارستان، با ظرفیت ۴۰۲ تخت، اکنون بیش از حد توان خود بیماران را پذیرش کرده و بخش‌های مراقبت ویژه پر از بیماران با دستگاه تنفس مصنوعی، نوزادان در انکوباتور و بیماران دیالیزی است. انتقال بیماران به جنوب غیرممکن شده و جان آنها در خطر است.

وزارت بهداشت غزه با صدور فراخوان فوری از جامعه بین‌المللی خواست تا حفاظت از بیمارستان‌ها و کارکنان پزشکی را تضمین کند. منیر البورش، مدیر کل وزارت، تأکید کرد: «کارکنان بهداشت شهر را ترک نخواهند کرد و نیاز به حفاظت فوری دارند.»

همزمان، حملات پهپادها و توپخانه‌ها به ساختمان‌های مسکونی و مراکز درمانی ادامه دارد و ده‌ها نفر جان خود را از دست داده و مجروح شده‌اند. در ۲۴ ساعت گذشته، پنج نفر دیگر به دلیل قحطی جان خود را از دست داده‌اند و تعداد قربانیان گرسنگی از اکتبر ۲۰۲۳ به ۴۰۴ نفر رسیده است.

پزشکان و کارکنان درمانی در شرایطی بحرانی فعالیت می‌کنند که بیمارستان‌ها پر از مجروحان جنگ و بیماران ناشی از گرسنگی و بیماری هستند. آنها از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند مسیرهای امنی برای انتقال مجروحان ایجاد و بیمارستان‌ها را تحت حفاظت قرار دهد، در غیر این صورت جان هزاران نفر در خطر است.

