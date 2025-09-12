به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل به شهر صنعاء و استان الجوف به ۲۱۱ شهید و زخمی افزایش یافته است.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: تجاوز صهیونیستی به شهر صنعاء پایتخت یمن و استان الجوف، موجب شهادت ۴۶ نفر شامل ۵ کودک و ۱۱ زن شد، در حالی که ۱۶۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند که از میان آنان ۳۱ کودک و ۲۹ زن هستند.
طبق این بیانیه، در صنعا ۳۸ نفر به شهادت رسیدند و ۱۴۷ نفر مجروح شدهاند، و در شهر الحزم مرکز استان الجوف ۸ نفر شهید و ۱۸ نفر زخمی شدهاند.
وزارت بهداشت یمن افزود تیمهای آتشنشانی همچنان مشغول آواربرداری و جستوجوی قربانیان در مناطق مسکونی و تأسیسات هدف قرارگرفته از سوی اسرائیل هستند.
پیشتر، آمار اولیه از ۳۵ شهید و ۱۳۱ مجروح حکایت داشت. «انیس الاصبحی» سخنگوی وزارت بهداشت یمن تأکید کرد که آمار جدید هنوز نهایی نیست.
جزئیات حملات اسرائیل
جنگندههای اسرائیلی روز چهارشنبه چندین حمله هوایی به شهر صنعاء و استان الجوف انجام دادند و ساختمان روزنامه «۲۶ سپتامبر» وابسته به وزارت دفاع یمن، روزنامه «الیمن» در محله التحریر شهر صنعاء، و همچنین اداره ثبت احوال و شعبه بانک مرکزی در شهر الحزم مرکز استان الجوف را هدف قرار دادند. این حملات موجب تخریب منازل مجاور در محله التحریر شهر صنعاء شد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای مدعی شد که حملات متوجه اردوگاهها، مقر اداره رسانههای نظامی و انبارهای سوخت جنبش انصارالله یمن بوده و این اقدام را پاسخی به حملات این جنبش علیه اسرائیل خواند.
این بمبارانها پس از حمله هوایی ۳۰ آگوست گذشته به شهر صنعاء انجام گرفت که به شهادت نخستوزیر دولت یمن و چند وزیر دیگر انجامید؛ حملهای که نخستین بار مقامات عالیرتبه این دولت را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل در روز پنجشنبه اعلام کرد که دو عملیات شلیک از یمن – یکی موشکی و دیگری پهپادی – را رهگیری کرده است. ساعتی بعد نیروهای مسلح یمن مسئولیت آن را پذیرفت و سخنگوی این نیروها تأکید کرد که این اقدام در چارچوب پاسخ به تجاوز صهیونیستی علیه کشورمان انجام شده است.
از زمان آغاز جنگ غزه، نیروهای مسلح یمن چندین بار به کشتیها در دریای سرخ حمله کرده و همچنین موشکهایی به سمت اسرائیل شلیک کرده است؛ عملیاتی که یمن، آن را بخشی از حمایت از مردم فلسطین در غزه میداند.
