به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - «مهدی پارسا» شامگاه چهارشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ در نشست تبیینی مدیران و اعضای شورای کانون‌های بسیج رسانه استان گیلان، با اشاره به اهمیت فضای رسانه‌ای در جنگ‌های معاصر اظهار کرد: جنگ امروز جنگ روایت‌ها است و پیش درآمد جنگ فیزیکی محسوب می‌شود نمونه آن، حمله ترامپ به تأسیسات هسته‌ای ایران بود که ابتدا با دعوت از تحلیلگران رسانه‌ای خود، فضای رسانه‌ای را برای تقابل با ایران آماده کردند تا سپس اقدام نظامی صورت گیرد.

پارسا افزود: امروز فضای رسانه‌ای برای قلم‌به‌دستان، دوربین‌داران و تریبون‌داران اهمیت حیاتی دارد و برد در این جنگ به کسی تعلق دارد که روایت اول را در اختیار داشته باشد. باید دید کدام رسانه، از کوچک‌ترین کانال‌ها تا رسانه‌های بزرگ، روایت اول را به درستی بیان می‌کنند.

وی با تاکید بر فعالیت گسترده رسانه‌های معاند که کلمه به کلمه اخبار را منتشر می‌کنند، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف متعالی خود به رسانه و جهاد تبیین نیاز دارد. دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز جهاد تبیین است؛ چرا که اگر ما روایت‌مان را بیان نکنیم، دیگران با زبان خودشان روایت خواهند کرد.

پارسا تصریح کرد: از تریبون‌های محلی برای انجام جهاد تبیین نباید غافل شد، چرا که امروز شاهد کثرت و تأثیرگذاری رسانه‌ها هستیم. باید روایت اول را آنگونه که انقلاب اسلامی نیاز دارد ارائه دهیم.

وی با اشاره به تقابل رسانه‌ای میان جمهوری اسلامی و امپراتوری غرب افزود: این تقابل رسانه‌ای مشابه هشت سال دفاع مقدس است که عده و توان ما با دشمن برابر نبود، اما امروز نیز باید با قدرت پیش برویم و حرف‌های زیادی برای گفتن داریم.

پارسا در ادامه به تأکیدات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که تریبون‌داران باید موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کشور را رسانه‌ای کنند، زیرا هیچ کشوری بدون مشکل نیست و بیان واقعیت‌ها و دستاوردها در کنار نقد سازنده، می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت و امیدآفرینی ایفا کند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه ویژه به هفته دفاع مقدس، از اجرای برنامه‌های شاخص در این ایام خبر داد و گفت: برگزاری یادواره شهدای مقاومت از جمله برنامه‌هایی است که روز دوم مهرماه در شهرستان رضوانشهر برگزار خواهد شد و مقدمات آن در حال انجام است.

مسئول بسیج رسانه گیلان افزود: برنامه‌ای استانی نیز در شهرستان آستارا در دستور کار داریم که با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار خواهد شد. همچنین یادواره شهدای جنگ تحمیلی اخیر نیز از جمله رویدادهای مهمی است که در سطح استان در حال برنامه‌ریزی است.

برگزاری رویداد رسانه‌ای «طنین» با محور روایت‌گری، امیدآفرینی و جهاد تبیین

وی در ادامه به نقش رسانه در تبیین این مناسبت‌ها اشاره کرد و گفت: رویداد رسانه‌ای «طنین» نیز با هدف انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی در هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد که محور آن روایت‌گری، امیدآفرینی و جهاد تبیین است.

پارسا همچنین از برگزاری یک نشست تبیینی در مرکز استان با حضور چهره‌های ملی و کارشناسان رسانه‌ای خبر داد و تصریح کرد: این نشست با هدف بررسی نقش رسانه در جهاد تبیین و ارائه راهکارهای مؤثر برای تقویت روایت‌گری در فضای رسانه‌ای کشور برگزار می‌شود.

این مسئول در پایان تاکید کرد: امروز در عرصه جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمن، هر رسانه، هر تریبون و هر قلم یک سنگر است باید با قدرت و ابتکار، روایت اول انقلاب اسلامی را آن‌طور که شایسته این نظام است به جامعه و نسل آینده منتقل کنیم.

وی همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر با خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد و گفت: دیدار با خانواده‌های شهدا یک وظیفه فرهنگی و انقلابی است که نباید در هیچ شرایطی کمرنگ شود. این خانواده‌ها سرمایه‌های معنوی انقلاب هستند و پاسداشت مقام شهید، بدون تکریم خانواده‌های آنان ناقص خواهد بود.

پارسا افزود: در برنامه‌های هفته دفاع مقدس، دیدار با خانواده‌های شهدای استان گیلان به‌صورت هدفمند و منسجم در دستور کار قرار دارد تا ضمن تجلیل از مقام شامخ شهید، فضای فرهنگی جامعه نیز متأثر از روح ایثار و مقاومت شود.

وی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خواست تا با قلم‌های خود و نوشتن درباره یاد و خاطره شهدا، یادگاری ماندگار برای آیندگان به جا بگذارند و گفت: رسانه‌نگاران به‌عنوان راویان تاریخ انقلاب و دفاع مقدس، مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. نوشتن و ثبت خاطرات شهدا، ایثارگری‌ها و رشادت‌های آنان نه‌تنها تکریم این عزیزان است، بلکه پلی است برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده.

پارسا تأکید کرد: هر نوشته و گزارش، هر عکس و روایت، می‌تواند جهاد تبیین را تقویت کند و در میدان جنگ روایت‌ها نقش‌آفرینی کند.

