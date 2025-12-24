به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بدنبال اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرح این ادعا که سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی واکسن کرونا نتیجه‌ای نداشته، دفتر مشاور و دستیار رهبر انقلاب در توضیحی به این ادعا پاسخ داد.

در متنی که این دفتر در اختیار رسانه‌ها قرار داده، آمده است:

بدنبال اظهارات خلاف واقع یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و طرح این ادعا که سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی واکسن کرونا نتیجه‌ای نداشته، لازم به یادآوری است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با وجود تمام کارشکنی‌ها، مخالفت‌ها و تحریم‌ها، توانست به تعهدات خود در این زمینه عمل نماید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت در هفتم اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در گفتگو با رسانه‌ها صراحتا تولید ۶۰ میلیون دُز واکسن برکت را تایید کرد.

دکتر بهرام عین‌اللهی در آن تاریخ رسما اعلام کرد: خوشبختانه در تولید داخلی واکسن به خودکفایی رسیدیم و در حال حاضر چندین شرکت، واکسن داخلی را تولید می‌کنند؛ فقط تا امروز ۶۰ میلیون دُز واکسن کوو ایران برکت تولید شده است.

نکته دیگر، بی‌مبنا بودن ادعای جلوگیری از واردات واکسن کرونا است؛ مسئولان دولت دوازدهم خود بارها اعلام کرده بودند که بدنبال خرید واکسن‌های خارجی بوده و اصولا در آن مقطع دکتر محمد مخبر نیز در دولت حضوری هم نداشته که بخواهد مانع از واردات شود. ضمن اینکه بلافاصله پس از ورود ایشان به دولت شهید رئیسی و فعالیت به‌عنوان معاون اول رئیس جمهوری، تمام تلاش خود و دولت سیزدهم را در کنار حمایت از تولید داخلی، به توجه به واردات از کشورهایی چون چین، روسیه، هند و کوبا و ... معطوف ساخت که برگزاری ۲ جلسه هفتگی در این زمینه، بسیج تمامی امکانات وزراتخانه های بهداشت، امور خارجه، سازمان مدیریت، سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی، هلال احمر و دیگر دستگاه‌ها، از آن جمله است.

اگر تدبیر و سیاست درست شهید آیت‌الله رئیسی، پیگیری همه‌جانبه دکتر مخبر و بسیج تمامی ظرفیت‌های دولت و کشور در آن مقطع نبود، قطعا امکان کاهش ۷۰۰ نفر کشته‌ روزانه در ابتدای شروع به کار دولت قبل، به حدود عدد صفر به فاصله چند ماه را میسر نمی‌ساخت.

زیرساخت های ایجاد شده برای تولید واکسن داخلی امروز خود سرمایه‌ای عظیم برای نظام بهداشت و درمان کشور است که جمهوری اسلامی را به یکی از کشورهای برتر دارای دانش و فناوری تولید واکسن های مختلف تبدیل کرده که در آینده، برای مقابله با هرگونه همه‌گیری احتمالی دیگر، یک دارایی راهبردی و ملی محسوب می‌شود.