به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جناب سرهنگ هادی بادینلو معاون فرهنگی هنری سپاه امام علی بن ابی طالب علیه‌السلام استان قم در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در مرکز فرهنگی ۳۱۳ مسجد جمکران برگزار شد، به تبیین برنامه‌های این هفته پرداخت. وی ضمن تبریک فرارسیدن ایام‌الله هفته بسیج و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، اعلام کرد که شعار محوری این هفته «بسیج مردم، اقتدار ملی» است و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، مسئول تشریح برنامه‌ها عنوان کرد که ۷۸ عنوان برنامه در قالب بیش از ۱۴۰۴ برنامه برای اجرا در هفته بسیج در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد که در این برنامه‌ها، عناصر فرهنگی و اجتماعی به مراتب پررنگ‌تر از عناصر نظامی و امنیتی خواهند بود؛ چراکه بسیج، به فرموده رهبر معظم انقلاب، قبل از اینکه یک سازمان نظامی و امنیتی باشد، یک سازمان فرهنگی و اجتماعی است. وی افزود که بسیج در واقع یک فرهنگ و یک تفکر است و برنامه‌ها بر مبنای این بیان طراحی شده‌اند.

طرح‌های محوری و سرکشی از خانواده شهدا

به دلیل تقارن سالروز شهادت شهید آقا مهدی زین‌الدین در ۲۷ آبان، برنامه‌های هفته بسیج در استان قم معمولاً از همین تاریخ آغاز می‌شود. در راستای برنامه‌های محوری، دو طرح مهم دنبال خواهد شد:

۱. طرح شهید قیدپرورد: سرکشی و عیادت از همه شهدای بسیجی استان قم در طول هفته.

۲. طرح شهید سلامی: تقدیر و تشکر از فرماندهان پایگاه‌های بسیج محلاتمان در سطح استان با همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف تقدیر و تشکر خواهد شد.

مرور برنامه‌های روزانه هفته بسیج

وی به تشریح جزئیات برنامه‌های روزهای این هفته پرداخت:

آغاز با میقات صالحین و کارزار خدمت

جمعه (۳ آذر): برنامه «میقات صالحین» با حضور گروه‌های صالحین در نماز جمعه ساعت ۱۰ صبح.

شنبه (۱ آذر): افتتاحیه «رزمایش کارزار خدمت محل‌محور» در قالب طرح «محله‌های کرامت». این مراسم ساعت ۱۵ در سالن کرامت استانداری برگزار می‌شود.

یکشنبه (۲ آذر): برنامه تجلیل از نخبگان علمی بسیجی استان، ساعت ۱۰ صبح در سالن شهید اخلاقی سپاه علی بن ابی طالب (ع) برگزار خواهد شد.

تشییع شهدای گمنام و افتتاح استخر شهدای بسیج

دوشنبه (۳ آذر): همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، مراسم تشییع ۳ شهید گمنام برگزار می‌شود. دسته عزای بسیجیان استان قم به همراه خادمان حرم مطهر، ساعت ۹ و ۵ دقیقه صبح، پس از تجمع در مسجد امام حسن عسکری (ع)، به سمت حرم مطهر حرکت خواهند کرد. این سه شهید گمنام در باغ‌موزه دفاع مقدس، بوستان شهید زین‌الدین و مدرسه آمنه به خاک سپرده می‌شوند.

سه‌شنبه (۴ آذر): استخر شهدای بسیج، واقع در خیابان امیرکبیر جنب ناحیه امام رضا، ساعت ۹ صبح افتتاح می‌گردد. بعدازظهر همین روز، «اجتماع جهادگران فاطمی استان قم» در مسیر بلوار پیامبر اعظم (طریق‌المهدی) برگزار خواهد شد.

تجدید میثاق و غبارروبی مزار شهدا

۵ آذرماه: برنامه ویژه روز تشکیل بسیج، «تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام (ره)» است که برای اولین بار به همراه فرمانده سپاه و تعدادی از بسیجیان در بیت حضرت امام (ره) برگزار خواهد شد. در این مراسم، بیانات رهبر معظم انقلاب که معمولاً روز ۵ آذر خطاب به بسیجیان ایراد می‌شود، به‌صورت مستقیم استماع می‌گردد.

پنجشنبه (۶ آذر): غبارروبی همه مزار شهدا انجام می‌شود و برنامه شاخص و ویژه در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

رونمایی‌ها و توسعه شبکه نخبگانی فرهنگی

مسئول تشریح برنامه‌های سپاه قم به اقدامات و رونمایی‌های فرهنگی نیز اشاره کرد:

رونمایی از کتاب «قبیله لعنتی‌ها» که توسط مجموعه‌های بسیج تهیه شده است.

برگزاری مرحله دوم «پویش خط امین» بر مبنای هفت کتاب تقریظی رهبر معظم انقلاب. وی از رسانه‌ها درخواست کرد که به‌صورت ویژه به این پویش متمرکز شوند و خاطرنشان کرد که یک جلد از این هفت جلد کتاب متعلق به استان قم است؛ کتاب «تب ناتمام» که زندگی شهید بزرگوار دوخانچی را در بر دارد و توسط انتشارات حماسه یاران منتشر شده است.

رونمایی از سایت محتوایی «ماه قم» که بستری برای نخبگان است تا به محتوای مورد نیاز برای مناسبت‌ها دسترسی داشته باشند.

افتتاح «مرکز آفرینش‌های هنری پردیسان» در پردیسان که فضایی برای نخبگان حوزه تولید محتوا فراهم می‌کند تا به‌صورت رایگان به استودیو و امکانات تولید دسترسی داشته باشند.

پیگیری جدی برای تحقق شبکه نخبگانی به ویژه در حوزه فرهنگی، در قالب «شبکه مصطفی» با ۱۱ عنوان سرشبکه. هدف عمده این است که مردم در برنامه‌های هفته بسیج درگیر شوند.

قم؛ الگوی فرهنگی در اکران «مجنون»

وی با اشاره به موفقیت‌های فرهنگی بسیج استان، اکران فیلم سینمایی «مجنون» را یک نمونه کارآمد دانست و اعلام کرد که استان قم پس از تهران، بیشترین مخاطب این فیلم را داشته است. وی توضیح داد که با رایزنی‌های صورت‌گرفته با سینماداران، بلیت سینما نیم‌بها شده و سه دستگاه اتوبوس رایگان به مدت یک ماه، هر روز دوازده ساعت، در اختیار مدارس قرار گرفته است. این اقدامات باعث شد که حدود ۲۵ هزار نفر از دانش‌آموزان برای اولین بار به تماشای این فیلم بنشینند. وی همچنین خواستار آن شد که رسانه‌ها برنامه‌های هفته بسیج را در صدر اخبار خود قرار دهند و پوشش خبری مطلوبی ارائه دهند.

