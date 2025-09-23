به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست سازمان همکاری اسلامی با محوریت «فرهنگ صلح و مدارا» در نیویورک برگزار شد و سخنرانان در آن از جنبه‌های گوناگون شخصیت پیامبر اسلام سخن گفتند؛ از مهربانی و عدالت‌خواهی ایشان گرفته تا نقش الگووار سیره و آموزه‌های اصیل اسلامی در تحکیم صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز میان ادیان و اقوام، حمایت از مظلومان و مقابله با نژادپرستی، نفرت‌پراکنی و اسلام‌هراسی.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنانش یادآور شد که بزرگداشت میلاد پیامبر در چارچوب سازمان همکاری اسلامی، تنها یک مراسم نمادین نیست؛ بلکه فراخوانی صمیمانه برای عمل به آموزه‌های اخلاقی و انسانی پیامبر بزرگ اسلام است.

او تأکید کرد که این پیام، جامعه جهانی را به بازنگری عمیق‌تر در ارزش‌های ماندگاری فرا می‌خواند که در زندگی پربار پیامبر متجلی بود؛ ارزش‌هایی که همچنان می‌توانند چراغ راه صلح و عدالت در جهان امروز باشند.

متن کامل سخنرانی عباس عراقچی در نشست سازمان همکاری اسلامی درنیویورک بدین شرح است:

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

مایه افتخار است که در این بزرگداشت فرخنده حضور دارم و بار دیگر پایبندی راسخ خود را به پیام‌های جاودانه پیامبر اسلام (ص) اعلام کنم. پیامبری که زندگی و سیره‌اش سرشار از شفقت و مهربانی بود؛ فقرا را یاری داد، یتیمان را پناه داد و کرامت انسان‌ها را بازگرداند، در حالی‌که همواره ستم و بی‌عدالتی را رد می‌کرد. امروز پیروی از الگوی او یعنی ایستادن در برابر ظلم، دفاع از حقیقت و پاسداری از عدالت، برابری و کرامت برای همگان.

این ابتکار برای بزرگداشت این سالگرد در چارچوب سازمان همکاری اسلامی تنها یک یادبود ساده نیست، بلکه فراخوانی صمیمانه برای اقدام است.

این فراخوان جامعه جهانی را دعوت می‌کند تا عمیق‌تر به ارزش‌های ماندگاری که در زندگی پربار پیامبر جلوه‌گر بود بنگرند. ارزش‌هایی که مرزها و ادیان را درمی‌نوردند و می‌توانند الهام‌بخش همکاری‌های فرهنگی و آموزشی فراگیر، و همچنین مشارکت‌های بشردوستانه‌ای باشند که احترام و تفاهم متقابل را تقویت می‌کنند. همان ارزش‌هایی که امروز برای ایجاد روابط دوستانه‌تر میان ملت‌ها و مردم در جهان پرآشوب ما سخت ضروری است.

عالیجنابان،

در این چارچوب، ما ندای پیامبر برای دفاع از ستمدیدگان را زنده نگه می‌داریم. امروز در غزه، رژیم صهیونیستی ده‌ها هزار زن، مرد و کودک بی‌گناه را قتل‌عام می‌کند و شهرهای کامل را به تلی از خاک بدل ساخته است. ارتکاب چنین جنایتی علیه بشریت، توهینی آشکار به ارزش‌های جهانی عدالت و انسانیت و نیز حمله‌ای به میراث پیامبری است که فرمود: «قتل یک انسان بی‌گناه همچون قتل همه بشریت است.»

این آموزه، جامعه جهانی را به اقدام فوری برای پاسداری از کرامت انسانی، ایستادن در کنار بشریت و پاسخگو کردن جنایتکاران برای اعمال وحشیانه‌شان فرا می‌خواند.

پیام پیامبر اسلام (ص) به تمام بشریت است، زیرا با رنج‌های مشترک ما سروکار دارد. پیام الهی او از مرز زمان و مکان فراتر می‌رود و تأکید می‌کند که هر انسانی، فارغ از نژاد، رنگ یا قومیت، شایسته کرامت و احترام است.

ندای او برای عدالت و مقاومت در برابر ظلم همچنان الهام‌بخش ملت‌ها و مردم در سراسر جهان است و ما را به مسئولیت پایبندی کامل به پیام او یادآور می‌شود.

در جهانی که پر از تفرقه و بی‌اعتمادی است، باید درس دیگری از زندگی پیامبر به خاطر آوریم: هنر گفت‌وگوی محترمانه. او به ما آموخت که اعتماد و تفاهم را در میان ادیان و تمدن‌ها بنا کنیم و نشان داد که تنوع نشانه‌ای از آفرینش الهی است.

بزرگداشت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر نه تنها بازگشت به گذشته با احترام است، بلکه نگاهی مسئولانه به آینده نیز هست. اگر میراث پیامبر ارتقای مستضعفان باشد، آنگاه رسالت ما باید ریشه‌کنی فقر، توانمندسازی مردم در شرایط آسیب‌پذیر و پاسداری از محیط زیستی باشد که خداوند برای نسل‌های آینده به ما سپرده است. تنها در این صورت است که می‌توان گفت ما در مسیر او گام برمی‌داریم.

از توجه شما سپاسگزارم.

