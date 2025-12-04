به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سمینار بین‌المللی بازاندیشی برای جهانی در خطر از منظر تعالیم پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به مناسبت گرامی‌داشت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در شهر داکار پایتخت سنگال برگزار شد.

برگزاری این همایش با همت کمیته دائمی اطلاع‌رسانی و فرهنگی سازمان همکاری اسلامی مستقر در داکار بود.

«احمد جالو» مدیر کمیته دائمی اطلاع‌رسانی و امور فرهنگی سازمان همکاری اسلامی (OIC)، هزار و پانصدمین سالگرد تولد پیامبر اسلام (ص) در افتتاحیه این همایش گفت: با گذشت بیش از یک هزاره و نیم پس از تولد پیامبر بزرگوار اسلام، میراث او همچنان دست‌نخورده و استوار مانند صخره‌ای تزلزل‌ناپذیر باقی مانده و نماد بنای ماندگاری است که این وجود شریف برای آیندگان به ارث گذاشته است.

او گفت: این میراث، باشکوه‌ترین تمدن‌های بشریت را شکل داده است، به طوری که مسلمانان مؤمن در سراسر جهان پراکنده‌اند و آموزه‌هایی را که او از طریق آثار نبوی خود، با الهام از ایمان و وحی منتقل کرده است، رعایت می‌کنند.

همچنین نمایشگاهی از آثار هنری با موضوع زندگی آخرین پیامبر خدا، در حاشیه این همایش برپا گردید.

سفرای کشورهای اسلامی و جمعی از شخصیت‌های دینی، فرهنگی و سیاسی و رؤسای موسسات در این همایش حضور داشتند.

همچنین در مراسم اختتامیه این همایش علاوه بر پخش پیام تصویری طارق علی بخیط معاون دبیرکل و سفیر سازمان همکاری اسلامی (OIC)، سفرای جمهوری اسلامی ایران، سودان و عربستان، نماینده وزیر خارجه سنگال ویکی از مدرسان علوم اسلامی به ایراد سخنرانی پرداختند.

