مراسم رونمایی از ۶۳ سکه تاریخی منقوش به نام مبارک حضرت محمد(ص) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ابنا _ آیین رونمایی از ۶۳ سکه تاریخی با عنوان مبارک حضرت محمد(ص) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری در این آیین، ضمن تحلیل ارزش فرهنگی و تمدنی سکه‌ها، به موضوع پیام رحمت پیامبر اسلام، آموزه‌های دفاعی صدر اسلام، کرامت انسانی و چالش‌های جهانی پرداخت و بر اهمیت وحدت انسانی و مقابله با ظلم و استکبار جهانی تأکید کرد.

وی با تقدیر از بنیاد مستضعفان، سکه‌ها را نه تنها ابزار مالی بلکه معیاری از فرهنگ و تمدن اسلامی دانست و بیان کرد: مطالعه خطوط عربی اولیه روی سکه‌ها که در آن زمان فاقد نقطه بوده، خود نوعی هنر و مهارت ویژه به شمار می‌رود و دانش پژوهان و علاقه‌مندان به حوزه سکه‌شناسی از این منابع بهره‌مند می‌شوند. سکه‌ها می‌توانند تمدن اسلامی را برای نسل‌های آینده روایت کنند و آموزه‌های سبک زندگی و ارزش‌های شرعی را به تصویر بکشند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: سکه‌ها علاوه بر ارزش تاریخی، نماد وحدت و هویت فرهنگی ملت‌ها هستند و می‌توانند نقش مهمی در ارتقاء دانش تاریخی و فرهنگی ایفا کنند.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با اشاره به آیه قرآن کریم «ما ارسلناک الا رحمة للعالمین» گفت: پیامبر اسلام نه تنها برای مسلمانان، بلکه برای همه جهانیان رحمت است؛ این رحمت شامل لطف، عنایت و هدایت الهی می‌شود و پیام الهی برای سعادت و رفاه همه انسان‌هاست.

وی افزود: مفهوم رحمت پیامبر(ص) فراتر از مرزهای دینی و جغرافیایی است و تمامی انسان‌ها را در بر می‌گیرد. این آموزه نشان می‌دهد که اسلام، دینی جهانی و رحمت محور است و پیامبر(ص) الگوی اخلاق، عدالت و شفقت برای همه مردم جهان است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بخش بعدی به جنگ‌های صدر اسلام پرداخت و تاکید کرد: تمامی جنگ‌های پیامبر، از جمله بدر، احزاب و فتح مکه، دفاعی بوده و هیچ جنگی با هدف تجاوز آغاز نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با ذکر جزئیات تاریخی گفت: در جنگ بدر، مسلمانان به قصد بازپس‌گیری اموال غارت شده وارد میدان شدند و حملات اولیه از سوی کفار بود. همچنین، فتح مکه بدون خونریزی رخ داد و پیامبر(ص) حتی در مواجهه با دشمنان، اصول رحمت و عدالت را رعایت کردند.جنگ‌های صدر اسلام درس‌هایی برای امروز دارند، به ویژه اهمیت دفاع مشروع و رعایت اخلاق انسانی حتی در شرایط بحران را به ما یادآور می‌شوند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به نقش بنیاد مستضعفان و تاکید امام خمینی(ره) بر حمایت از مستضعفان اشاره کرد و افزود: مستضعفان کسانی هستند که تحت ظلم و سیطره استکبار قرار گرفته‌اند و تلاش برای رهایی از ظلم و کسب استقلال، یک وظیفه الهی و انسانی است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری تصریح کرد: وقتی جان و کرامت انسان‌ها به خطر می‌افتد، جامعه جهانی مسئولیت دارد که دفاع کند. کرامت انسانی محدود به دین و مذهب نیست و همه انسان‌ها شایسته احترام و حفاظت هستند.دفاع از کرامت انسانی، یک اصل جهانی و فراتر از مرزهای دینی است و باید مورد توجه تمامی ملت‌ها و دولت‌ها قرار گیرد.

وی همچنین به فشارهای اقتصادی یک‌جانبه و سیاست‌های استکباری اشاره و بر اهمیت همکاری و وحدت کشورهای مستقل جهان تأکید کرد. وی یادآور شد که کشورهایی مانند ایران، روسیه، چین و هند، بیش از نیمی از جمعیت جهان را شامل می‌شوند و می‌توانند با همکاری، در مقابل فشارهای ظالمانه مقاومت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری همچنین بر ضرورت پایبندی به ارزش‌های انسانی، احترام به حقوق بشر و عدالت اجتماعی تأکید کرد و گفت که آموزه‌های اسلامی می‌تواند الگوی صلح، رحمت و عدالت برای جهان امروز باشد.

۶۳ سکه نشان‌دهنده سال‌های عمر پیامبر اکرم(ص)

حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل گروه موزه‌های دفینه (وابسته به بنیاد مستضعفان) گفت: این ۶۳ سکه که تعداد آن نشان‌دهنده سال‌های عمر پیامبر اکرم (ص) است، از خزانه سکه‌های تاریخی بنیاد مستضعفان انتخاب شده‌اند و پس از مراسم رونمایی به مدت دو هفته در موزه آستان قدس رضوی به نمایش گذاشته خواهند شد.

به گفته مدیر موزه‌های بنیاد مستضعفان، این آثار ارزشمند تاریخی شامل تعدادی از برجسته‌ترین سکه‌های «دینار» (زرین) و «درهم» (نقره‌ای) است که به‌طور مشخص نام مبارک حضرت رسول اکرم (ص) را بر آن‌ها نقش بسته‌ است و در این نمایشگاه، به معرض دید عموم گذاشته خواهند شد.

وی اضافه کرد: کهن‌ترین این سکه‌ها از قرن هفتم میلادی و جدیدترین آنها متعلق به‌دوره قاجاری است. پراکنش تاریخی سکه‌ها از دوره‌های عباسی، سامانی، اغالبه، طولونیان، غزنوی، غوری، سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی، افشاری و قاجاری را در بر می‌گیرد.

سلیمانی گفت: پراکندگی جغرافیایی آنها نیز در شبه‌قاره، آسیای میانه، ایران، بین‌النهرین، شامات و شمال آفریقا بوده است.

