اولین واکنش دولت به سخنرانی توهین آمیز ترامپ علیه ایران در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا نوشت: اتهامزنیهای رئیس جمهور امریکا نمیتواند واقعیت را پنهان کند.
الیاس حضرتی با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اکس نوشت: اتهامزنیهای رئیس جمهور امریکا نمیتواند واقعیت را پنهان کند؛ امروز تهدید اصلی صلح و ثبات جهانی، اشغالگری و تروریسم دولتی اسرائیل است که با حمایت همهجانبهی آمریکا ادامه دارد.
جهان فراموش نکرده است که در همین دو سال اخیر، رژیم صهیونیستی با حمایت واشنگتن، بزرگترین جنایتهای تاریخ معاصر را در غزه رقم زده است و مدعیان امنیت، شریک کشتار کودکان اند.
