به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به نیویورک در نشست سطحعالی ابتکار توسعه جهانی تحت عنوان «تجدید تعهد به آرمانهای اصیل، اتحاد برای ساختن آیندهای روشنتر در توسعه جهانی» شرکت و سخنرانی کرد که متن آن به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب آقای لیچیانگ، نخستوزیر شورای دولتی جمهوری خلق چین، عالیجنابان، همکاران گرامی،
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عضو گروه دوستان ابتکار توسعه جهانی، آن را بستری گرانبها برای تقویت همکاری و همبستگی در مسیر توسعه میداند.
با تداوم مواجهه کشورهای در حال توسعه با نابرابریهای ساختاری عمیق در نظامهای اقتصادی، مالی و تجاری جهانی، نشست امروز هم به موقع و هم ضروری است. ریشهکنی فقر همچنان بزرگترین چالش سیاستگذاران در بسیاری از کشورهای در حال توسعه باقی مانده است. در همان حال، گرسنگی، سوءتغذیه و ناامنی غذایی در حال افزایش است و خطر قحطی در بخشهای گستردهای از جهان رو به گسترش میباشد.
همزمان، ما به شدت نگران شکافهای فزاینده دیجیتال، به ویژه در حوزه فناوریهای نوظهور همچون هوش مصنوعی هستیم. از این رو، تضمین حکمرانی فراگیر، شفاف و عادلانه بر فناوریهای دیجیتال با مشارکت کامل و مؤثر کشورهای در حال توسعه، امری حیاتی است.
در این زمینه، اصلاحات ساختاری دیرهنگام ضروری است تا مشارکت کامل، برابر و مؤثر کشورهای در حال توسعه در تصمیمگیریهای جهانی تضمین گردد.
مایه نگرانی عمیق است که برخی کشورهای توسعهیافته به جای عمل به تعهدات دیرینه خود، همچنان به اعمال تدابیر قهری یکجانبه و سیاستهای حمایتگرایانه علیه کشورهای در حال توسعه ادامه میدهند. چنین تدابیری که ناقض حقوق بنیادین شهروندان در کشورهای هدف است، در واقع رشد اقتصادی، ریشهکنی فقر و توسعه پایدار در این کشورها را هدف قرار میدهد.
چالشهای پیشروی ما محدود به حوزه اقتصادی نیست. برای نمونه، وخامت اوضاع در غرب آسیا، بهویژه نسلکشی جاری در غزه، ناکامی جامعه بینالمللی در پاسداشت حقوق بینالملل و جلوگیری از جنایت علیه بشریت را آشکار میسازد.
اشغال خارجی و تجاوزات، نابرابری و بیعدالتی میتوانند دستاوردهای توسعه را معکوس کرده و کل مناطق و جهان را بیثبات سازند.
در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند آنیم که بار دیگر به اصول همکاری چندجانبه متعهد شویم و یکجانبهگرایی را که تهدیدی جدی برای صلح، امنیت و توسعه جهانی است، مردود بشماریم.
ابتکار توسعه جهانی میتواند در این زمینه نقشی برجسته ایفا کند، با ارتقای آرمانهای کشورهای در حال توسعه برای ایفای نقشی پررنگتر در شکلدهی به نظم اقتصادی جهانی و ایجاد محیطی مساعد در عرصه بینالمللی برای توسعه پایدار. در همان حال، نمیتوانیم وخامت اوضاع در غرب آسیا، بهویژه جنایات جاری در غزه را که صلح و توسعه را در منطقه ما و فراتر از آن تهدید میکند، نادیده بگیریم.
آقای رئیس،
نااطمینانیهای موجود و شکافهای نوظهور در نظامهای سیاسی و اقتصادی جهانی، ابتکار توسعه جهانی را بیش از پیش ضروری ساخته است، زیرا بستری برای همبستگی، همکاری و اقدام جمعی تقویتشده جهت ساختن آیندهای روشنتر برای همگان فراهم میآورد. ما همچنان بر این ابتکار تکیه داریم و از آن برای تحقق اهدافش حمایت میکنیم.»
