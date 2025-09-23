به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، امروز در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، با لحنی محکم به سیاست‌های جهانی و فشارهای آمریکا علیه کشورش تاخت. او تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای خارج کردن کلمبیا از فهرست کشورهای موفق در مبارزه با مواد مخدر را "حمله به حاکمیت ملی" دانست و گفت: «چگونه رئیس‌جمهور یک کشور خارجی می‌تواند رئیس‌جمهوری منتخب مردم را نامعتبر اعلام کند؟ آیا این دموکراسی است یا بازگشت به روش‌های غیرانسانی؟»

پترو با اشاره به توقیف بیش از ۱۷۶۴ تن کوکائین در دوره ریاست‌جمهوری خود، تأکید کرد که این تصمیم آمریکا نه بر اساس عملکرد واقعی، بلکه به دلیل "اختلافات سیاسی" گرفته شده است. او سیاست‌های جهانی مبارزه با مواد مخدر را ناعادلانه خواند و اظهار داشت: «چرا کوکائین که در کشورهای جنوبی تولید می‌شود، خطرناک تلقی می‌شود، اما الکل که در شمال تولید می‌شود، آزاد است؟ این تصمیم‌ها ریشه در سیاست دارند، نه علم.»

پترو در بخش دیگری از سخنرانی خود به بحران غزه پرداخت و خواستار تشکیل یک "نیروی صلح مسلح" برای پایان دادن به "نسل‌کشی" در فلسطین شد. او با حمایت از اقدام اخیر کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و کانادا برای به رسمیت شناختن فلسطین، نقش کلمبیا در گروه لاهه – که برای اجرای احکام دادگاه بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی تشکیل شده – را ستود و گفت: «جهان نباید در برابر کشتار کودکان در غزه سکوت کند.»

این سخنرانی در حالی ایراد شد که تنش‌ها بین کلمبیا و آمریکا به اوج خود رسیده است. پترو با این مواضع، تلاش کرد جایگاه کلمبیا را به عنوان کشوری مستقل و مدافع عدالت جهانی تقویت کند. او در پایان بر تعهد خود به دفاع از حاکمیت ملی و حمایت از آرمان‌های بین‌المللی تأکید کرد.

